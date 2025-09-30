Így még nem láthattuk Marics Petit: „Nagyon jó apa lesz!”

Marics Peti barátnőjére mindig roppant kíváncsi a közvélemény, a tinilányok bálványa ugyanis féltve őrzi a magánéletét, ez azonban nem akadályozza meg a rajongókat abban, hogy állandó spekulációkkal álljanak elő az énekessel kapcsolatban.

Mindegy, csak Marics Peti legyen

A ValMar énekese annyira nagy népszerűségnek örvend, hogy rendre hírbe hozzák olyan nőkkel, akikkel valaha együtt látták Petit, a Megasztár válogatójába pedig rengeteg olyan hölgy is érkezett, akinek az énekléshez nem sok köze volt, néhány kellemetlen pillanatot azonban hajlandóak voltak bevállalni annak érdekében, hogy testközelből láthassák kedvencüket. Hogy a “Marics Peti dating simulator”, vagyis randiszimulátor mekkora sikert aratott nemrég, arról már ne is beszéljünk, az azonban bátran kijelenthető, hogy a körülötte forgó őrület nem hogy nem csillapodik, de egyre inkább fokozódik.

A napokban Petiről egy elképesztően cuki videó kezdett elterjedni TikTokon. A Megasztár zsűritagja egy kisfiúval focizik, láthatóan egy családi ház udvarán, a látottak alapján pedig nem kellett több a kommentelőknek sem, azonnal beindult a fantáziájuk. „Petikém! Gratulálok, nagyon aranyos a kisfiad és jó, hogy így foglalkozol Vele!”- írta egy nő, bár esetében nem lehet tudni, hogy a hozzászólást viccnek szánta, vagy ennyire nincs képben azzal, hogy Petinek még közel s távol nincs gyereke. A kisfiúról nem derült ki, hogy pontosan kicsoda: többen azt gyanítják, hogy az öccse, de akadtak olyanok is, akik szerint Petinek csak jó pénzt fizettek a közös programért. Egy dologban azonban egyetértettek: „Nagyon jó apa lesz”. Az első ilyen komment után pedig elindult a lavina.

Az énekes ki sem lát a munkából

Marics Peti filmes debütálása meglehetősen jól sikerült, hiszen a “Hogyan tudnék élni nélküled” több mint egymillió nézőt vonzott a hazai mozikba. A folytatásra már nem is kell sokat várni, hiszen most forgatják a második részt, amelyben a rajongók legnagyobb örömére ugyanazt a szereplőgárdát vonultatják fel, mint az első filmben. S ha ez még nem lenne elég, filmben megismert fikciós fiúbanda is nagy dobásra készül, december 30-án ugyanis Demjén koncertjének keretein belül egy Kuplung koncerttel is meglepik majd a közönséget, amelyre hamarosan elkezdődnek a próbák is.