Ismét lecsapott a brutális kór: Justin Timberlake után Bella Hadid is áldozatul esett

Korábban Justin Timberlake betegségétől volt hangos a média. Most Lyme-kórral küzd a modell, Bella Hadid is.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.18. 16:47
Módosítva: 2025.09.18. 16:48
A Lyme-kór nem válogat, bárhol, bárkire kegyetlenül lecsap. Yolanda Hadid legutóbbi Instagram-bejegyzésében mély, könnyfakasztó hangon szólalt meg lánya, Bella küzdelméről — és arról az elképesztő teherről, amit egy láthatatlan, krónikus betegség hoz a család életébe. A posztban Hadid őszintén beszél a Lyme-kór neurológiai formájának következményeiről, a tehetetlenség érzéséről, és arról az elszántságról, ami nap mint nap hajtja őt és családját.

A Lyme-kór nem válogat

Lyme-kórral küzd Bella Hadid, amelyről édesanyja Yolanda Hadid írt Instagram bejegyzésében. A modell és aktivista kifejti, hogy bár évekig visszavonultan osztotta meg történetét — mert energiát kellett gyűjtenie saját gyógyulásához —, továbbra is ő irányítja a saját egészségét. Tizenöt évnyi kutatás, utazás és próbálkozás után sem adta fel a reményt: célja olyan megoldást találni, ami mindenki számára elérhető. Amint a laboreredmények azt mutatják, hogy előreléptek, ígéri, megosztja tapasztalataikat a Lyme-közösséggel.

A poszt legmeghatóbb része azonban a lánynak szóló személyes üzenet: Bella iránti csodálata és szeretete sugárzik minden sorból. Részletesen ír arról, mennyire felőrölte őket a betegség — „nem igazán éltél, megtanultál létezni a saját bénult agyad börtönében” –, ugyanakkor kitartóan hitet és bátorítást ad: „Nem vagy egyedül… ígérem, hogy minden lépésnél melletted leszek.”

Hadid a bejegyzésben nem titkolja a harc nehézségét: beszél a kezelési protokollok kudarcairól, a visszaesésekről és a folyamatos küzdelemről. Ugyanakkor a hit és a remény is hangsúlyos üzenet: 

hisz a csodákban, hisz abban, hogy van felépülés, és abban, hogy együtt — családként és közösségként — jobb napok jöhetnek.

Ez a vallomás több szempontból is fontos: egyrészt emberi arcot ad egy nehezen látható betegségnek, másrészt felhívja a figyelmet a betegek és családjaik mindennapi megpróbáltatásaira. Yolanda Hadid szavai egyszerre fájdalmasak és reményt keltőek — emlékeztetnek arra, hogy a legnehezebb időkben is van erő és szeretet, ami tovább viszi az embert. A bejegyzés végén Hadid ismét hangsúlyozza kitartását: tovább küzdenek, „mindent megtesznek a jobb napokért” — és szeretettel zárja sora: „Túlélő vagy… Annyira szeretlek, te csodálatos harcosom.”

 

