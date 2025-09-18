Ősszel is felforrósítja a levegőt: Mihályfi Luca visszatért és dögösebb, mint valaha

Új videóklipjét rajongói már izgatottan várták. Luca ezúttal is tarolt.
Mihályfi Luca visszatért, nem is akárhogyan: legújabb videóklipjét már napok óta beharangozta a közösségi oldalain.
A rajongók pedig ma végre megkapták a várva várt dalt, amely a "Niagara" címet viseli. Az énekesnő a tőle megszokott módon most is lélegzetelállító.
A klipben merész szettben hódít: ezüst köves bikinifelsőben és minifarmer shortban, mutatja meg formás, napbarnított alakját, amit követői nem győztek dicsérni.
A kommentek özönlöttek a posztjai alá, már napok óta izzott a levegő a várakozástól Luca legújabb száma körül, de természetesen párja, Hegyes Berci volt az első kommentelő. A pár a TV2 Dancing with the Stars műsorában ismerkedett meg és szeretett egymásba, és kapcsolatukat a döntő előtti élő adásban fel is vállalták egy szerelmes csókkal. Az énekesnő és a táncos szerelme azóta is erős, ráadásul sokak szerint alig ha van náluk dögösebb pár.
Bár Berci volt az első hozzászóló, ez korántsem sem azt jelenti, hogy ő volt az egyetlen:
Legjobb vagy, Luca!
- írta egy rajongó.
Brutális vagy!
- tette hozzá egy másik.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.