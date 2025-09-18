RETRO RÁDIÓ

Ősszel is felforrósítja a levegőt: Mihályfi Luca visszatért és dögösebb, mint valaha

Új videóklipjét rajongói már izgatottan várták. Luca ezúttal is tarolt.

Metropol
2025.09.18. 11:00
Mihályfi Luca videóklipp szexi énekes

Mihályfi Luca visszatért, nem is akárhogyan: legújabb videóklipjét már napok óta beharangozta a közösségi oldalain. 

Mihályfi Luca visszatért – dögösebb, mint valaha
Mihályfi Luca visszatért – dögösebb, mint valaha Fotó: TV2

A rajongók pedig ma végre megkapták a várva várt dalt, amely a "Niagara" címet viseli. Az énekesnő a tőle megszokott módon most is lélegzetelállító.

A klipben merész szettben hódít: ezüst köves bikinifelsőben és minifarmer shortban, mutatja meg formás, napbarnított alakját, amit követői nem győztek dicsérni.

Luca rajongói odáig voltak

A kommentek özönlöttek a posztjai alá, már napok óta izzott a levegő a várakozástól Luca legújabb száma körül, de természetesen párja, Hegyes Berci volt az első kommentelő. A pár a TV2 Dancing with the Stars műsorában ismerkedett meg és szeretett egymásba, és kapcsolatukat a döntő előtti élő adásban fel is vállalták  egy szerelmes csókkal. Az énekesnő és a táncos szerelme azóta is erős, ráadásul sokak szerint alig ha van náluk dögösebb pár.

Bár Berci volt az első hozzászóló, ez korántsem sem azt jelenti, hogy ő volt az egyetlen:

Legjobb vagy, Luca!

- írta egy rajongó.

Brutális vagy!

- tette hozzá egy másik.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
