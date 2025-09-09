Radikális változtatásokat vezetett be a budapesti színház

A népszerű színésznő, Balázs Andrea, akit sokan Kasszás Erzsiként ismertek meg, a napokban arról számolt be a Facebook-oldalán, hogy a Karinthy színház igazgatója, Olt Tamás minden egyes társulati tagot felhívott, hogy megtudja: hogy vannak a színészei! A műv0zsek megnyugtató választ adtak, nem csak azt közölték, hogy rendben vannak, de hozzátették: „Vigyázzunk egymásra!”. Koós Boglárka halála után a Karinthy színház igazgatójának javaslatára az intézmény egy mentálhigiénés szakember alkalmazására gondolt, ezzel segítve a lelki támogatást és odafigyelést.

Koós Boglárka tragikusan fiatalon hunyt el (Fotó: Kunos Attila)

Koós Boglárka halála utáni reakciók

Rengetegen támogatásukat fejezték ki a színház felé, és mindenki követendő és helyes lépésnek tartja a szakember alkalmazását. Sőt, más közösségeknek is ajánlja a munkatársai iránti odafigyelést és támogatást, mert csak így fedezhető fel a probléma és kezelhető időben. Akadnak ugyanakkor, akik kételkednek abban, hogy elég ennyi törődés. Úgy gondolják, hogy egy olyan személyre van szüksége minden színésznek, aki át tudja érezni, milyen nehéz is ez a szakma. Egyesek pedig annak adtak hangot, hogy ha nem történt volna meg Koós Boglárka halála, akkor nem történt volna ilyen radikális változtatás sehol sem. Egy biztos: a vegyes kritikák ellenére is példamutató lépést tett a Karinthy színház igazgatója, akinek törekvését érdemes lehet követnie a többi társulatnak is.