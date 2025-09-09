Radikális változtatásokat vezetett be a budapesti színház

A Karinthy társulat úgy döntött, hogy jobban odafigyel a színészeire és a depressziót nyíltan és helyén kezelve nyújtanak támogatást társaiknak. Koós Boglárka szomorú és tragikus halála után példamutatóan a Karinthy színház is törődését és odafigyelését mutatta ki művészeinek. Egy mentálhigiénés szakember segítsége mellett döntött az intézmény...
A népszerű színésznő, Balázs Andrea, akit sokan Kasszás Erzsiként ismertek meg, a napokban arról számolt be a Facebook-oldalán, hogy a Karinthy színház igazgatója, Olt Tamás minden egyes társulati tagot felhívott, hogy megtudja: hogy vannak a színészei! A műv0zsek megnyugtató választ adtak, nem csak azt közölték, hogy rendben vannak, de hozzátették: „Vigyázzunk egymásra!”. Koós Boglárka halála után a Karinthy színház igazgatójának javaslatára az intézmény egy mentálhigiénés szakember alkalmazására gondolt, ezzel segítve a lelki támogatást és odafigyelést.
Rengetegen támogatásukat fejezték ki a színház felé, és mindenki követendő és helyes lépésnek tartja a szakember alkalmazását. Sőt, más közösségeknek is ajánlja a munkatársai iránti odafigyelést és támogatást, mert csak így fedezhető fel a probléma és kezelhető időben. Akadnak ugyanakkor, akik kételkednek abban, hogy elég ennyi törődés. Úgy gondolják, hogy egy olyan személyre van szüksége minden színésznek, aki át tudja érezni, milyen nehéz is ez a szakma. Egyesek pedig annak adtak hangot, hogy ha nem történt volna meg Koós Boglárka halála, akkor nem történt volna ilyen radikális változtatás sehol sem. Egy biztos: a vegyes kritikák ellenére is példamutató lépést tett a Karinthy színház igazgatója, akinek törekvését érdemes lehet követnie a többi társulatnak is.
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.
