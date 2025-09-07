Koós Boglárka kedd hajnalban próbált meg véget vetni az életének. A fiatal színésznőt kolléganője, Hartai Petra találta meg, miután nem ment be a próbára a Budaörsi Latinovits Színházba, ahol tavaly óta dolgozott. Az Origo információi szerint Boglárka felakasztotta magát az albérletében, és Petra vágta le a kötélről. Most pedig megtörtént a tragédia.

Fotó: Youtube

Koós Boglárka, köszönjük, hogy velünk voltál, velünk játszottál, amíg csak tudtál…

– írta vasárnap délelőtt Facebook-oldalán a Budaörsi Latinovits Színház. A kómában fekvő művésznő életéért az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben küzdöttek, de hiába.