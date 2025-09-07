Koós Boglárka huszonhét éves volt.
Koós Boglárka kedd hajnalban próbált meg véget vetni az életének. A fiatal színésznőt kolléganője, Hartai Petra találta meg, miután nem ment be a próbára a Budaörsi Latinovits Színházba, ahol tavaly óta dolgozott. Az Origo információi szerint Boglárka felakasztotta magát az albérletében, és Petra vágta le a kötélről. Most pedig megtörtént a tragédia.
Koós Boglárka, köszönjük, hogy velünk voltál, velünk játszottál, amíg csak tudtál…
– írta vasárnap délelőtt Facebook-oldalán a Budaörsi Latinovits Színház. A kómában fekvő művésznő életéért az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben küzdöttek, de hiába.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.
