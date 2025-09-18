Ebbe beleszakad a szív: Kapás Boglárka visszatért és mindenkit meghatott: így őrzi édesapja emlékét

Kapás Boglárka ma könnyeket csalt az internet népének szemébe: örökbe fogadta elhunyt édesapja háziállatait.

Kapás Boglárka így őrzi édesapja emlékét ( Fotó: Kovács Tamás)

A 32 éves világbajnok úszó új képeket osztott meg férjével és volt úszótársával, Telegdy Ádámmal - de most nemcsak ketten szerepeltek a fotókon: két meglepetés is várta a követőket.

Boglárka az utóbbi időben ritkán jelentkezett a közösségi médiában, aminek érthető oka van: édesapját július elején veszítette el. Azóta azonban szívmelengető döntést hozott és mostmár édesapja kutyája és macskája is az ő családjához tartozik.

A bejegyzésben néhány képet is megosztott az állatokról, és ezt írta:

Sziasztok! Egy kis időre eltűntem innen, Édesapám elvesztése óta nehéz időszakon mentem (megyek) keresztül. Viszont szerettem volna megmutatni Nektek az új családtagokat: a kutyusunkat, Shera-t és Dalí cicát, akiket Apukámtól fogadtunk örökbe. Így nézünk ki mostanában.

Kapás Boglárka rajongói bíztató sorokkal kedveskedtek

A megható gesztus sokak szívét megérintette, a bejegyzés alatt rengeteg támogató üzenetet és szívet hagytak a rajongók:

Kitartást és sok erőt Bogi. A kis kedvencek segítenek feldolgozni a gyászt.

- írta egy követő.

Drága Bogi, nagyon sok erőt kívánok Neked! A kisállatok talán valamelyest enyhítik a fájdalmat a feltétel nélküli szeretetükkel! Kívánom, hogy mihamarabb leld meg a lelki békédet!

- bíztatta őt egy másik.