Ebbe beleszakad a szív: Kapás Boglárka visszatért és mindenkit meghatott: így őrzi édesapja emlékét

A sportoló megható bejelentést tett. Kapás Boglárka rajongói ezúttal is támogatták.
Kapás Boglárka ma könnyeket csalt az internet népének szemébe: örökbe fogadta elhunyt édesapja háziállatait.
A 32 éves világbajnok úszó új képeket osztott meg férjével és volt úszótársával, Telegdy Ádámmal - de most nemcsak ketten szerepeltek a fotókon: két meglepetés is várta a követőket.
Boglárka az utóbbi időben ritkán jelentkezett a közösségi médiában, aminek érthető oka van: édesapját július elején veszítette el. Azóta azonban szívmelengető döntést hozott és mostmár édesapja kutyája és macskája is az ő családjához tartozik.
A bejegyzésben néhány képet is megosztott az állatokról, és ezt írta:
Sziasztok! Egy kis időre eltűntem innen, Édesapám elvesztése óta nehéz időszakon mentem (megyek) keresztül. Viszont szerettem volna megmutatni Nektek az új családtagokat: a kutyusunkat, Shera-t és Dalí cicát, akiket Apukámtól fogadtunk örökbe. Így nézünk ki mostanában.
A megható gesztus sokak szívét megérintette, a bejegyzés alatt rengeteg támogató üzenetet és szívet hagytak a rajongók:
Kitartást és sok erőt Bogi. A kis kedvencek segítenek feldolgozni a gyászt.
- írta egy követő.
Drága Bogi, nagyon sok erőt kívánok Neked! A kisállatok talán valamelyest enyhítik a fájdalmat a feltétel nélküli szeretetükkel! Kívánom, hogy mihamarabb leld meg a lelki békédet!
- bíztatta őt egy másik.
