Betelt a pohár: A Házasság első látásra sztárja kiakadt a társkeresőkre: „Letöröltem az összes appot!”

„Már nagyon rég elment a kedvem a társkeresőktől, letöröltem minden ilyen appot” – kezdte Oláh Orsi Instagram oldalán, akit a Házasság első látásra című műsorban ismerhettek meg a nézők. Arról nem akart hosszabban írni, hogy melyik párkeresőn van fenn, de mindegy is, mert úgy látja, hogy ugyanazok az emberek vannak mindegyiken.

A Házasság első látásra Orsija csalódott az applikációkban, vagy inkább a férfiakban (Fotó: Mediaworks)

Azt állítja, soha nem lépett félre párkapcsolatban. „Halak vagyok! Érzelem, szerelem, romantika a mozgatórugóm” – jegyezte meg a realityszereplő.

A Házasság első látásra szereplők közül Orsi nem tervez plasztikáztatni

Követői kérdéseire elmondta, hogy a mellei eredetiek, nincs bennünk szilikon. „Ha fogyok kicsit, kisebb, ha hízok, nagyobb, értelemszerűen” – tette hozzá. Csak az orrát műttette meg hét éve, más beavatkozást jelenleg nem tervez. Volt fiatalabb férfival együtt, de nem jött be neki, nem is tervez ilyesmit.

Hozzám az idősebb faszik passzolnak

– szögezte le. Hamarosan szerepelni fog egy tévéműsorban, de egyelőre nem mondhatja meg, melyikben. „Csak azt vállalom el, ami nekem is tetszik és megéri” – közölte Oláh Orsi, aki kemény kritikákat kapott a tévészereplése után.

Oláh Orsolya Széplaki Zoltán felesége lett a műsorban (Fotó: Instagram)

A valóságshow-szereplő civilben körmösként dolgozik, mostanában sokszor volt bosszús a munka miatt.

Két hét alatt elég sokadjára gurul el a gyógyszerem a vendégek miatt… Nem megyek, elfelejtettem… Első alkalommal oké, de a másodiknál kifizettetem a szolgáltatás ötven százalékát

– írta. Korábban csalók is próbálkoztak nála, nem túl nagy sikerrel.

Fontos neki, hogy nyugodt, tiszta környezetben dolgozzon, és senki ne várjon rá, más miatt. Úgy véli, ha valaki elfelejti vagy lemondja az időpontot aznap, akkor az ő megélhetésével játszik. Az árait pedig kénytelen emelni januártól, mert hazaköltözéskor nagyon „lepozicionálta” ezeket.

A tévében nem talált szerelmet

A tévés párkeresőt csak munkának, pénzkeresetnek fogta fel. „Csak munka volt számomra. Ha szerelemre is leltem volna, nem állok a saját boldogságom útjába. De mivel tudtam tíz perc után, hogy ez off, így aztán hamar meló lett. Ha nem érte volna meg, akkor valószínűleg nem vállalom. Ennyi! Esélyt adtam, de nem minden áron. Kicsit sétáljatok már a Földön is!" – javasolta követőinek.