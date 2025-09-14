„Meg fogsz bolondulni, ha nem gyökerezel le” – Gianni megható vallomást tett múltjáról

Egy őszinte beszélgetés során Gianni mélyebb oldalát mutatta meg, amely ritkán kerül reflektorfénybe. A sztár séf nem szakmai sikereiről vagy gasztronómiai terveiről beszélt, hanem arról, mi tartja egyensúlyban a lelkét, és mit tart a legfontosabbnak a jövő szempontjából.

Gianninak hosszú idő volt megtanulni, hogy ne csak adni tudjon örömmel, de kapni és elfogadni is (Fotó: Szabolcs László)

Gianni a család fontosságáról beszélt

Gianni számára az élet mozgatórugója az alkotás és az örömadás. Az Evergreen Health podcastben arról vallott, hogy miközben a világban egyre erősebb a pesszimizmus, ő tudatosan próbálja megőrizni hitét és derűlátását. Úgy véli, a fiatalok lelkét kiemelten fenyegeti a kiábrándultság, és fontosnak tartja, hogy gyermekeinek olyan hátteret adjon, ahol mindig érezhetik a biztonságot, a család melegét és a feltétel nélküli támaszt.

Gyermekeiről beszélve különösen meghatódott: Gregorio idén lett kétéves, Gianfranco pedig augusztusban töltötte be az ötödik életévét. Gianni felesége, Debreczeni Zita mellett az apaszerep a legfontosabb hivatása, amelyhez saját szüleinek példájából is merít. Anyja kemény és szorgalmas volt, apja bohém, de szigorú, akik sokat dolgoztak, így a gyerekkorát inkább nagyszülei felügyelete alatt töltötte. Édesapja mindmáig minden nap ír neki, és szeretetével olyan mintát ad, amelyet ő is szeretne továbbörökíteni.

Feleségével két gyermeket nevelnek (Fotó: Mediaworks archívum)

A siker és pénz csak a második helyen lehet

Gianni nem titkolja érzékeny oldalát: a stúdióban többször is könnyek között vallott arról, hogy képtelen megkeményedni.

Kicsit bohém, naiv, erkölcsileg túlságosan egyenes vagyok

– mondja magáról, hozzátéve, hogy számára a legfontosabb a jelenben való figyelem és a másokra hangolódás. Gianni étterme ugyan a mindennapok része, de életének középpontjában nem a gasztronómiai siker, hanem a család és az emberi kapcsolatok állnak.

A természet, az utazás és az őszinte ölelések ugyanolyan táplálóak számára, mint a munka öröme.

Mi olaszok sokat érintkezünk, megöleljük egymást, mert pszichés hatása van

– vallja. Gyermekeinek azt szeretné átadni, hogy a család egy biztos háttér, ami szerinte következő húsz év legfontosabb szava és egyben üzenete – mert csak így lehet elkerülni, hogy az ember lelke kiürüljön. Úgy érzi, a pénz nem elég, ha nincs mögötte valódi lelki erőforrás: „Meg fogsz bolondulni, ha nem gyökerezel le.”