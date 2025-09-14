„Meg fogsz bolondulni, ha nem gyökerezel le” – Gianni megható vallomást tett múltjáról

Az élet sodrásában sokszor nehéz megtalálni azokat a kapaszkodókat, amelyek valódi tartalmat adnak a mindennapoknak. Gianni szerint a támasz, az optimizmus és a szeretetteljes családi háttér a legnagyobb ajándék, amit gyermekeinek adhat.
Egy őszinte beszélgetés során Gianni mélyebb oldalát mutatta meg, amely ritkán kerül reflektorfénybe. A sztár séf nem szakmai sikereiről vagy gasztronómiai terveiről beszélt, hanem arról, mi tartja egyensúlyban a lelkét, és mit tart a legfontosabbnak a jövő szempontjából.
Gianni számára az élet mozgatórugója az alkotás és az örömadás. Az Evergreen Health podcastben arról vallott, hogy miközben a világban egyre erősebb a pesszimizmus, ő tudatosan próbálja megőrizni hitét és derűlátását. Úgy véli, a fiatalok lelkét kiemelten fenyegeti a kiábrándultság, és fontosnak tartja, hogy gyermekeinek olyan hátteret adjon, ahol mindig érezhetik a biztonságot, a család melegét és a feltétel nélküli támaszt.
Gyermekeiről beszélve különösen meghatódott: Gregorio idén lett kétéves, Gianfranco pedig augusztusban töltötte be az ötödik életévét. Gianni felesége, Debreczeni Zita mellett az apaszerep a legfontosabb hivatása, amelyhez saját szüleinek példájából is merít. Anyja kemény és szorgalmas volt, apja bohém, de szigorú, akik sokat dolgoztak, így a gyerekkorát inkább nagyszülei felügyelete alatt töltötte. Édesapja mindmáig minden nap ír neki, és szeretetével olyan mintát ad, amelyet ő is szeretne továbbörökíteni.
Gianni nem titkolja érzékeny oldalát: a stúdióban többször is könnyek között vallott arról, hogy képtelen megkeményedni.
Kicsit bohém, naiv, erkölcsileg túlságosan egyenes vagyok
– mondja magáról, hozzátéve, hogy számára a legfontosabb a jelenben való figyelem és a másokra hangolódás. Gianni étterme ugyan a mindennapok része, de életének középpontjában nem a gasztronómiai siker, hanem a család és az emberi kapcsolatok állnak.
A természet, az utazás és az őszinte ölelések ugyanolyan táplálóak számára, mint a munka öröme.
Mi olaszok sokat érintkezünk, megöleljük egymást, mert pszichés hatása van
– vallja. Gyermekeinek azt szeretné átadni, hogy a család egy biztos háttér, ami szerinte következő húsz év legfontosabb szava és egyben üzenete – mert csak így lehet elkerülni, hogy az ember lelke kiürüljön. Úgy érzi, a pénz nem elég, ha nincs mögötte valódi lelki erőforrás: „Meg fogsz bolondulni, ha nem gyökerezel le.”
Gianni gyermekei számára tehát nem csupán szeretetet, hanem példát is adni akar. Sporttal, egyszerű élettel, őszinte jelenléttel igyekszik utat mutatni nekik, miközben önmagát is emlékezteti: az élet legnagyobb ajándéka az, ha valaki biztos pontként állhat a szerettei mellett.
