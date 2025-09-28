„Szomorú és ijedt voltam, de úgy gondolom, hogy bírtam” – majdnem a színpadon vesztette életét az énekesnő méhen kívüli terhesség miatt

Florence Welch elárulta, hogy a 2023-ban végrehajtott életmentő sürgősségi műtétje egy méhen kívüli terhesség miatt történt. Az énekesnő bevallotta, ha nem fordul akkor orvoshoz, akár a színpadon is meghalhatott volna.

A sürgősségi műtét szó szerint megmentette az énekesnő életét Képünk illusztráció/Fotó: Unsplash

Sokkoló emléket osztott meg az énekesnő

A 39 éves, elismert énekesnő egy új interjúban mesélte el a történteket, hozzátéve: 0132amikor a legközelebb kerültem ahhoz, hogy életet adjak, akkor kerültem a legközelebb a halálhoz is.”

Welch elmondta, hogy éppen egy cornwalli fesztivál fő fellépője lett volna, amikor a vetélése megtörtént, a terhessége korai szakaszában.

Azt hiszem, mivel ez volt az első alkalom, hogy terhes voltam, és ez volt az első vetélésem, úgy voltam vele: »Rendben, hallottam már, hogy ez része lehet a dolognak.« Beszéltem az orvosommal, és általában nem veszélyesek. Szörnyű, de nem veszélyes.

Ezt követően úgy döntött, hogy folytatja a fellépést, így bevett némi ibuprofent és színpadra állt.

Szomorú és ijedt voltam, de úgy gondolom, hogy bírtam

– tette hozzá, azonban ekkor elkezdte érezni, hogy valami dolgozik benne.

Amikor visszatért Londonba, az orvosa biztatta, hogy menjen el ultrahangra, bár vonakodott, végül beleegyezett, és végül ez mentette meg az életét. Az orvos ugyanis egy kólás doboznyi vért talált a hasüregében, ami sürgősségi műtéthez és a petevezetéke eltávolításához vezetett.

A műtét után tíz nappal már újra színpadon állt, de bevallotta, ha felszállt volna arra a repülőre az ultrahang helyett, hordágyon hozták volna le vagy rosszabb.

A traumatikus esetből merített inspirációt

A történtek nyomán született új albuma, az Everybody Scream, amely ennek az időszaknak az élményeiből merít. Az interjú során elmondta, hogy a barátjával próbáltak gyereket vállalni, és az első próbálkozásra teherbe is esett.

Azt gondoltam: »ugyan, kizárt, hiszen már öreg vagyok«. Óriási sokk volt, de varázslatos is

– tette hozzá tréfásan.

A 2022-es King című dalában feldolgozta azt a belső vívódást, amelyet a gyermekvállalás gondolata okozott benne, és amelyben egy sor: „Sosem tudtam, hogy a gyilkosom belülről jön majd”, szintén a méhen kívüli terhességét takarja. Az iróniát elismerve Welch hozzátette, hogy utólag belegondolva furcsa a szöveg ezen része – írta a Metro.