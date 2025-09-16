Elhunyt a legendás Robert Redford, gyászba borult Hollywood

Szörnyű hír érkezett, ugyanis kiderült, hogy 89 éves korában elhunyt a legendás, Oscar-díjas Robert Redford, akit olyan alkotásokból ismerhetünk, mint például Az elnök emberei, Butch Cassidy és a Sundance kölyök, Átlagemberek, Őstehetség, A suttogó, Kémjátszma vagy a Távol Afrikától.

Robert Redford / Fotó: AFP

A színészként, rendezőként és producerként is maradandót alkotó Robert Redford kedden, álmában hunyt el utahi otthonában. Évtizedekig ő volt Hollywood egyik legfoglalkoztatottabb sztárja, aki rengeteg filmkészítőre volt nagy hatással, sokak példaképe volt – világszerte gyászolják, és örökké emlékezni fognak rá az emberek.