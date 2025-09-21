RETRO RÁDIÓ

DPK gyűlés: Miről beszélgethetett Nyerges Attila és Orbán Viktor?

A DPK első országos találkozója óriási sikert aratott. Az Ismerős Arcok frontembere is ott volt a Sportarénában.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.21. 12:31
A Papp László Sportaréna szombat este olyan volt, mintha időutazásra indult volna a magyar könnyűzenei és közéleti élet: a Digitális Polgári Kör ( DPK) első országos találkozóján felvonult a hazai rockszcéna ikonjainak legjava is. A közönség örömére Demjén Ferenc visszatért, Pataky Attila és Nagy Feró is tiszteletét tette, ráadásul mindennek tetejében még Nyerges Attila is feltűnt. 

Nyerges Attila
Nyerges Attila Ismerős Arcok frontembereként is feltűnt a DPK gyűlésén (Fotó: Csudai Sándor)

Nyerges Attila Orbán Viktorral beszélgetett

Az énekes nem a rivaldafényben, hanem a kulisszák mögött okozott igazi meglepetést: a lenti fotón épp azt láthatjuk, ahogy együtt beszélgetett és mosolygott Orbán Viktor miniszterelnökkel. A Nélküled című dalával össznemzeti himnusszá vált frontember és a kormányfő közös jelenléte tökéletesen beleillett a DPK találkozójának üzenetébe, amely a közösség, a hűség és az összetartozás jegyében telt.

Demjén Ferenc visszatérése is nagy pillanat volt

Az esemény hangulatát a rocklegendák mellett a közel 12 tízezres közönség is fokozta, akik együtt énekelték a jól ismert dalokat, például Demjén Ferenctől a Szabadság Vándorait. Nem véletlen tehát, hogy Nyerges Attila szereplése is különösen nagy figyelmet kapott: a zenész mindig távolságot tartott a napi politikától, most azonban egyértelmű jelzést adott azzal, hogy jelenlétével támogatja a mozgalmat, amely a kormány hátországát kívánja megerősíteni.

nyerges attila orbán viktor
Nyerges Attila és Orbán Viktor láthatóan jól érezte  magát (Fotó: Mediaworks)

Az összefogás ünnepe volt a tegnapi esemény

A házigazdák – Rákay Philip és Szabó Zsófi – gondoskodtak a fesztiválhangulatról, a színpadon egymást váltották a politikusok és a fellépők. Lázár János és Kocsis Máté után Orbán Viktor miniszterelnök lépett színpadra, aki beszédében az október 23-i békemenet megszervezését jelentette be, és mozgósította a DPK több tízezer fős tagságát. 

Miközben Demjén Ferenc visszatérése is nosztalgikus erővel hatott, Nyerges jelenléte is új szintre emelte a rendezvényt. A közönség számára ez nem pusztán egy koncert vagy egy politikai nagygyűlés volt, hanem egy olyan találkozás, ahol a zene, a nemzeti összetartozás és a politikai üzenet kéz a kézben jártak – írja a Bors.

 

