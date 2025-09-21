Összetörtek a rajongók: tragikus hirtelenséggel távozott a 90-es évek hőn szeretett zenésze

Michael Sutherland, a népszerű ausztrál funkzenekar, a Skunkhour alapító dobosa volt, amely Sydneyből indult el a 90-es években.

Váratlanul elhunyt Michael Sutherland, a 90-es évek ikonikus dobosa /Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Elhunyt Michael Sutherland, a 90-es évek legendás dobosa

A bandatársak pénteken a hivatalos közösségi oldalukon közölték a szomorú hírt, miszerint Michael szerdán váratlanul elhunyt:

Mély szomorúsággal adjuk hírül, hogy elhunyt alapító tagunk, régi dobosunk és testvérünk, Michael Sutherland. Mike két nappal ezelőtt, hirtelen hunyt el. Három gyönyörű gyermeke gyászolja őt: Eleanor, Hamish és Archie, akiket végtelenül szeretett. Mike tinédzserként a Sydney-i post-punk színtéren kezdte meg pályafutását a Jawbone Green együttessel, a ’80-as évek végén. A Mosman és a Norths csapatában rögbit is játszott, és egy ideig jogot tanult a Sydney Egyetemen.

A poszt így folytatódott:

„Rendkívül kreatív dobos volt, aki jelentős mértékben hozzájárult a Skunkhour dalszerzéséhez és felvételeihez, ez vitathatatlan. Pompás humorérzéke és éles esze volt. Nagyon fog hiányozni.”

A rajongók, barátok és követők azonnal elözönlötték a bejegyzést, hogy részvétüket fejezzék ki. Az egyik hozzászóló így írt a Facebookon:

1992 és 1994 között a Skunkhour volt az életem, szerintem többször láttam őket élőben, mint bármely más bandát a világon. Ők adták a fiatalkorom, a kamaszkorom lezárását és a fiatal felnőtt éveim kezdetét kísérő zenét. Basszusgitárosként Dean volt a figyelmem középpontjában, de semmi sem ér fel egy olyan ritmusszekcióval, amelyben két testvér játszik. Mike elképesztően stabil volt, saját, egyedi rutinjával mindig a dalok szolgálatában állt.

Egy másik kommentelő így emlékezett:

Mindig olyan kedves, vicces és jó társaság volt. Végtelen szeretetet küldök a családnak.

A Skunkhour 1991-ben alakult: Michael dobolt benne, míg testvére, Dean basszusgitáron játszott. A zenekar összesen négy stúdióalbumot adott ki, közülük a legsikeresebb az 1995-ös Feed volt, amely a 21. helyig jutott az ARIA slágerlistán. A banda 2001-ben oszlott fel, hat hónappal a negyedik albumuk, a The Go megjelenése után - írja az Express.