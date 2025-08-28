RETRO RÁDIÓ

Dögös szűk ruhában, párja oldalán jelent meg Viczián Viktória

A szépség ellenállhatatlan ruhában feszített. Viczián Viktória kitett magáért.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.28. 18:00
Viczián Viktória dögös somhegyi krisztián esemény

Viczián Viktória, a 2017-es Miss Earth Hungary szépsége ismét párja, Somhegyi Krisztián oldalán jelent meg, nemcsak Instagramon, hanem egy PR-eseményen is.

Viczián Viktória
Viczián Viktória és párja, Somhegyi Krisztián – Forrás: MW-archív

Viczián Viktória lenyűgöző fotóit imádják a hozzászólók

Az álompár közös képpel mutatkozott, Somhegyi Krisztián egy rendkívül dögös fekete ing-zakó és nadrág kombóba bújt, míg kedvese, Viki egy lila szűk miniruhát vett fel. Szettjét hozzáillő rúzsa dobta fel és a mosoly, amit a fotó kedvéért villantottak.

Elképesztően sokan kedvelték a páros képét, így a siker sem maradt el. Íme a lenyűgöző fotó.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu