Dögös szűk ruhában, párja oldalán jelent meg Viczián Viktória

Viczián Viktória, a 2017-es Miss Earth Hungary szépsége ismét párja, Somhegyi Krisztián oldalán jelent meg, nemcsak Instagramon, hanem egy PR-eseményen is.

Viczián Viktória és párja, Somhegyi Krisztián – Forrás: MW-archív

Viczián Viktória lenyűgöző fotóit imádják a hozzászólók

Az álompár közös képpel mutatkozott, Somhegyi Krisztián egy rendkívül dögös fekete ing-zakó és nadrág kombóba bújt, míg kedvese, Viki egy lila szűk miniruhát vett fel. Szettjét hozzáillő rúzsa dobta fel és a mosoly, amit a fotó kedvéért villantottak.

Elképesztően sokan kedvelték a páros képét, így a siker sem maradt el. Íme a lenyűgöző fotó.