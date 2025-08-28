Dögös szűk ruhában, párja oldalán jelent meg Viczián Viktória

A szépség ellenállhatatlan ruhában feszített. Viczián Viktória kitett magáért.
Viczián Viktória, a 2017-es Miss Earth Hungary szépsége ismét párja, Somhegyi Krisztián oldalán jelent meg, nemcsak Instagramon, hanem egy PR-eseményen is.
Az álompár közös képpel mutatkozott, Somhegyi Krisztián egy rendkívül dögös fekete ing-zakó és nadrág kombóba bújt, míg kedvese, Viki egy lila szűk miniruhát vett fel. Szettjét hozzáillő rúzsa dobta fel és a mosoly, amit a fotó kedvéért villantottak.
Elképesztően sokan kedvelték a páros képét, így a siker sem maradt el. Íme a lenyűgöző fotó.
