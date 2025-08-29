Tilla teljesen kiborult: káromkodva reagált a hatalmas égésre

A Hal a tortán versenyzői között idén a Kincsvadászok kereskedői is kötényt húztak, sőt, utolsó nap még a műsorvezető is megmutatta, mit tud. Ez persze cseppet sem ment simán, Tilla olyan állapotba került, ahogy ritkán láthatjuk, ugyanis a konyhában uralkodó teljes káosz miatt hatalmasat bakizott, amin teljesen kiakadt. A Kincsvadászok műsorvezetője még néhány ízes káromkodást is eleresztett.

A Kincsvadászok szereplőinek megmérettetése a Hal a tortán című műsorban Tilla estjével zárul, ám a műsorvezetőnek semmi sem megy simán (Fotó: Máté Krisztián)

Miután Nagyházi Lőrinc, Katona Szandra, Molnár Viktor és Fertőszögi Péter is megmutatta főzőtudományát, Tilla estjére is sor került. És míg Lőrinc az esélytelenek nyugalmával nyitotta a hetet, a műsorvezető teljes káosszal zárta azt. A társaság utolsó tagja már a főzés elején kétségbe esik, hiszen mint kiderül, segítője, Csonka Bandi más időpontra készült, így nem ér rá, hogy kihúzza a pácból. Ezáltal Tilla kukta hiányában, magára marad az amúgy sem bombabiztos főzőtudományával.

Apukám, nekem nem ezt mondtad, egy héttel későbbről volt szó, ne idegesíts fel! Ma nem is mondhattam volna, hogy jó, mert megyek próbálni

– jelentette ki döbbenten Csonka András a telefonban.

Tilla ekkor még nevetve elismerte a hibát, ám később igencsak lehervadt a mosoly az arcáról.

Csonka Bandi koncertje miatt nem tud segíteni Tillának, így segítő nélkül marad a káoszban (Fotó: TV2)

Tilla Csonka Bandi helyett Gáspár Bea segítségét kérte

Bár nem lett volna épp fair, ha a Hal a tortán műsorvezetője maga ugrik be, hogy kollégája segítségére siessen, végül áthidalták a problémát. Tilla főzés közben telefonon kért segítséget a háziasszonytól, aki készséggel rendelkezésére is állt, de inkább csak még jobban összezavarta a „főszakácsot”. A családapa figyelme annyira elterelődött, hogy még az egyszerű tejberizs is odakapott, ami miatt érthető módon kiborult. Igaz, ritkán hallhatjuk Tillát káromkodni, most mégis megtette.

A rohadt anyját, ez most égett le. Teljesen leégettem. B*zdmeg, ezt nem hiszem el!

– bosszankodott a műsorvezető, persze még ezt is a tőle megszokott lazasággal tette.

De hogy ezek után hogyan is alakul a vacsorája, az a Hal a tortán pénteki részéből derül ki 19 órától a Super TV2-n.