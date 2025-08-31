Sztárok, akik otthonosan mozognak a videójátékok világában – Galéria

A videójátékok világa ma már hatalmas iparág, amely évről évre újabb és látványosabb játékokkal hódítja meg a közönséget. A gamerláz nemcsak a fiatalokat, hanem a sztárokat is elérte, hiszen ők sem tudnak ellenállni a virtuális kalandok varázsának.

Zac Efron is a gamersztárok csapatát erősíti – Fotó: Getty Images / Hot! magazin

Sztárok, akik igazi gamerek

Bár az időbeosztásuk gyakran zsúfolt, és ritkán jut idejük pihenésre, ha mégis akad egy szabad este, sok híresség szívesen ül le a konzol vagy a számítógép elé, hogy elmerüljön egy izgalmas küldetésben vagy egy online csapatmeccsben. A játék számukra nemcsak kikapcsolódás, hanem egyfajta menekülés is a reflektorfényből, ahol végre nem a kamerák kereszttüzében kell helytállniuk, hanem saját örömükért játszhatnak.

A Hot! magazin most egy különleges galériában gyűjtötte össze azokat a hírességeket, akik nemcsak a színpadon vagy a vásznon tarolnak, hanem a gamerek világában is otthonosan mozognak.