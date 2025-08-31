RETRO RÁDIÓ

Sztárok, akik otthonosan mozognak a videójátékok világában – Galéria

Sokféleképpen ki lehet ereszteni a gőzt. Sok híresség ilyenkor játékkonzolhoz nyúl, és a virtuális világban lazít. Nézd meg, hogyan játszanak a sztárok!

Megosztás
Szerző: Magyar Adrián
Létrehozva: 2025.08.31. 19:45
világsztárok gamer videójátékok

A videójátékok világa ma már hatalmas iparág, amely évről évre újabb és látványosabb játékokkal hódítja meg a közönséget. A gamerláz nemcsak a fiatalokat, hanem a sztárokat is elérte, hiszen ők sem tudnak ellenállni a virtuális kalandok varázsának. 

Galéria: Vigyázz, kész, lövök! Játékkonzol-függő sztárok - METROPOL
Zac Efron is a gamersztárok csapatát erősíti – Fotó: Getty Images / Hot! magazin

Sztárok, akik igazi gamerek

Bár az időbeosztásuk gyakran zsúfolt, és ritkán jut idejük pihenésre, ha mégis akad egy szabad este, sok híresség szívesen ül le a konzol vagy a számítógép elé, hogy elmerüljön egy izgalmas küldetésben vagy egy online csapatmeccsben. A játék számukra nemcsak kikapcsolódás, hanem egyfajta menekülés is a reflektorfényből, ahol végre nem a kamerák kereszttüzében kell helytállniuk, hanem saját örömükért játszhatnak.

A Hot! magazin most egy különleges galériában gyűjtötte össze azokat a hírességeket, akik nemcsak a színpadon vagy a vásznon tarolnak, hanem a gamerek világában is otthonosan mozognak.

Sokféleképpen ki lehet ereszteni a gőzt. Sok híresség ilyenkor játékkonzolhoz nyúl, és a virtuális világban lazít. Nézd meg, hogyan játszanak a sztárok!

Sztárok, akik imádnak játszani - Galéria

fotó2025.08.29

 

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu