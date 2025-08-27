RETRO RÁDIÓ

Aggasztó hírt osztott meg L.L. Junior, ágynak dőlt a rapper

L.L. Junior nagyon beteg.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.27. 09:15
Aggasztó hírrel jelentkezett a közösségi oldalán L.L. Junior. A rapper legfrissebb bejegyzésében a szemfülesebb rajongóknak már feltűnhetett, hogy gond lehet, jóllehet, eleinte úgy tűnt, hogy jó hírekkel szolgál: L.L. Junior nemrégiben debütált száma, a Frey Timi ugyanis óriási népszerűségnek örvend, tíz nap alatt több mint egymilliós megtekintésnél jár, amiért az énekes az Instagramon a többszázezres követőtáborának is köszönetet mondott. Azután viszont elárulta, hogy elkapott valamilyen csúnya betegséget, ami teljesen ledöntötte a lábáról - írta meg a Bors.

L. L. Junior
Ágynak dőlt L.L. Junior / Fotó:  Markovics Gábor

Bár itthon lábadozom, 38,2 fokos lázzal, kezdődő tüdőgyulladással. De ígérem, meghálálom nektek

– nyugtatta meg akkor a rajongóit a rapper, nem sokkal később viszont már újabb ijesztő fotóval sokkolta a követőket: 

Szauna. Húsleves. Antibiotikum. Kényszerpihenő

– írta a kép alá, a 24 óráig elérhető Instagram-történetében.

Betegség döntötte le a lábáról a rappert / Fotó: L.L. Junior Instagram oldala

 

 

