Aggasztó hírt osztott meg L.L. Junior, ágynak dőlt a rapper

L.L. Junior nagyon beteg.
Aggasztó hírrel jelentkezett a közösségi oldalán L.L. Junior. A rapper legfrissebb bejegyzésében a szemfülesebb rajongóknak már feltűnhetett, hogy gond lehet, jóllehet, eleinte úgy tűnt, hogy jó hírekkel szolgál: L.L. Junior nemrégiben debütált száma, a Frey Timi ugyanis óriási népszerűségnek örvend, tíz nap alatt több mint egymilliós megtekintésnél jár, amiért az énekes az Instagramon a többszázezres követőtáborának is köszönetet mondott. Azután viszont elárulta, hogy elkapott valamilyen csúnya betegséget, ami teljesen ledöntötte a lábáról - írta meg a Bors.
Bár itthon lábadozom, 38,2 fokos lázzal, kezdődő tüdőgyulladással. De ígérem, meghálálom nektek
– nyugtatta meg akkor a rajongóit a rapper, nem sokkal később viszont már újabb ijesztő fotóval sokkolta a követőket:
Szauna. Húsleves. Antibiotikum. Kényszerpihenő
– írta a kép alá, a 24 óráig elérhető Instagram-történetében.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.