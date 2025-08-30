RETRO RÁDIÓ

Dua Lipa teljesen átlátszó felsőt vett fel – nem találunk szavakat

A szexi énekesnő 1 óra alatt 404 ezer kedvelést kapott.

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.08.30. 05:30
Hoppá! Fotó és videó is készült a héten 30. születésnapját ünneplő énekesnőről, amint teljesen átlátszó felsőben pózol – fekete melltartóban. Az ünnepelt sztár, Dua Lipa az Instagram-oldalán osztott meg egy csokornyi, első ránézésre véletlenszerű felvételt ételről, épületről, festményről, fáról és persze saját magáról.

Úgy tűnik, mindegy, mit tesz közzé a szexi énekesnő, a rajongók odáig vannak érte. Jól mutatja ezt, hogy a friss Instagram-posztja egy óra perc alatt 404 ezer kedvelést kapott! Ez azt jelenti, hogy másodpercenként átlagosan 112 lájkot kapott a New Rules című sláger előadója (az ominózus sláger klipje 3,2 milliárdos nézettségnél jár a YouTube-on)!

 

