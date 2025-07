Nem hiszed el, mit tett szülés előtt az óriás pocakú Vajna Tímea

Várjuk, hogy a második baba megszülessen, mert a mi fiunk, Noah és Timi közt elképesztő kapcsolat van mindkét oldalról, félre ne értse senki, de ilyen szerelemszerű. Nagyon-nagyon szeretik egymást, épp ezért mi félünk attól, hogyha még most mennénk, hogy még csak egy baba van, féltékenység lenne. Noah inkább küzdjön meg azzal, hogy a féltékenységét egyszerre két gyerekkel küzdi meg! Ne úgy, hogy most eggyel, aztán majd még eggyel. Szóval várunk! Nagyon érdekes, amikor videóhívásban beszélünk és ott van Ben, Ábel érdeklődve nézi és mondja, hogy majd játszik vele, Noah viszont olyankor elmegy a telefontól. Minden este imádkoznak a gyerekeink, Noah mondja, hogy akkor vigyázzon Timiékre is, meg Ben babára is, de egyébként nem érdeklődik, nagyon féltékeny!