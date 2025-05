Robbantak a rózsaszín füstbombák! Zokogva borultak Ráthonyi-Palácsik Timi nyakába

Ráthonyi-Palácsik Timi régóta szeretett volna anyává válni, de nehezen sikerült megvalósítania ezt az álmát. Legelső gyermeke, a kis Ben béranya segítségével született meg. Majd nemsokára maga az üzletasszony is sikeresen teherbe esett második születendő gyermekével, aki várhatóan lány lesz. Az üzletasszony nagyon büszke kismama, és ehhez is méltó ünneplésben részesítette a szeretteit és barátait is.

Ráthonyi-Palácsik Timi már nagyon várja születendő kislányát, ezért egy hatalmas kengyele bulit rendezett otthonában / Fotó: Markovics Gabor

Ráthonyi-Palácsik Timi nagyon boldog kismama

Az üzletasszony boldogan osztotta meg kengyele bulijának részleteit a közösségi oldalán a követői nagy örömére, ahol bepillantást nyerhetünk a rózsaszín lufik és dekorációk rengetegébe. Az Amerikában élő asszony jól láthatóan szívét-lelkét beleadta a luxusbuliba, ahol barátaival és szeretteivel ünnepli meg boldogságát.

