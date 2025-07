Turi Xénia megosztó programra vitte kisbabáját: Nagy volt a riadalom

A Star Academy felfedezettje, Szőcs Reni a napokban adott életet második gyermekének, kislánya, Amélia után most kisfiú, Leon érkezett a családba. A Metropolnak így nyilatkozott a babás nyaralásról:

„Amélia születése után, nagyjából három hónapig nem igazán éltem aktív életet. Nem, nem bántam meg, hogy szinte a négy fal közé zártam magunkat, de most más terveink vannak. Sokan talán meglepődnek, de augusztusra szállást foglaltunk a Balatonhoz, és biztos vagyok benne, hogy fantasztikus egy hetet töltünk majd el négyesben. Szerintem nem lehetetlen egy csecsemővel nyaralni, hiszen minden velünk lehet, amire nekem és a kisfiunknak szüksége van, vagy lehet!”

Weisz Fanni is bevállalta: a siket modell épp Olaszországban nyaral férjével és hét hónapos kisfiukkal, Bendegúzzal. Közösségi oldalán leírta, kihívás babakocsival nyaralni, és nem megy minden a terv szerint, de összességében úgy érzi, megérte, és úgy látja, gyermeke is nagyon boldog ezekben a napokban is.

A Tények műsorvezetője, Varga Attila is éppen a napokban mondta el, hogy bár gyermekük még alig egy hónapos, nyár végén szeretnének Horvátországba menni, persze a kicsi érdekeit szem előtt tartva.