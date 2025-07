Az Ázsia Expressz sztárja súlyos dologgal vádolja Pető Brúnót

Kiskoromban imádtam telefonos játékokra függeni, de volt egy amit utáltam és szerettem is az pedig a flappy bird volt, szóval csináltunk egy kicsit Bruno-s verziot , beraktam pár spant is őket is tudjátok unlockolni. Aki a legnagyobb highscore-t eléri 2 hét múlva az bekerül a játékba.