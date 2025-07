Nem hiszed el, kivel esett át Molnár Anikó a tűzkeresztségen!

„Ez egy csodálatos barátság kezdete” – idézte angolul a Casablanca című film zárómondatát Singh Viki, aki Molnár Anikó társaságában strandolt és egy izgalmas felfedezésen vett részt.

Molnár Anikó Singh Vikivel esett át a tűzkeresztségen, már ami a Labubu-őrületet illeti

Fotó: Polyák Attila

„Képzeljétek el, mit shoppingoltunk!”

– kezdi Viki, mire Anikó egyetlen mondattal azonnal leleplezi magát, mennyire nincs képben:

„Új tamagocsit! Kérdezte, bontottál már ilyen izét? Mit?”

„Hát Labubut!”

– teszi tisztába a dolgokat az énekesnő, aki gyorsan elárulja, nem eredeti a babájuk, egy kínai boltban találták.

„Mivel még sosem bontottam Labubut, és Anikónak is meg kell mutatni, aki még nem is hallott róla, ezért úgy vagyok vele, hogy akkor most mindketten essünk át ezen a tűzkeresztségen! Szeretnéd bontani vagy bontsam én?”

– kérdezi Viki Anikót, aki szívesen igent mond. Az énekesnő elmagyarázza a szabályokat. Választani kell, hogy ki melyik figurának örülne a termék dobozán látható kínálatból, majd először a papírdobozt, utána a benne lévő tasakot kell kibontani. Az énekesnő a sárga, Anikó a kék Labubut választotta, majd az egykori Nagy Ő feltette a 10 forintos kérdést, miszerint mi van akkor, ha egyikük választása sem jön be, akkor kuka az egész?

„Nem kuka, de akkor nem örülünk annyira”

– reagált Singh Viki. S hogy végül ki örült igazán? Nem lőjük le a poént, nézzétek meg az alig 3 perces videót, amit Singh Viki osztott meg a TikTok-csatornáján!