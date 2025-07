Meghan Markle kiakasztotta az embereket, mindenki hőzöng miatta

Meghan Markle ismét megmutatta, milyen hatalmas a varázsa: legújabb terméke, az As Ever márka sárgabarackos lekvárja pillanatok alatt elfogyott, és sok vásárló keserű csalódással szembesült. Az ínycsiklandó finomságot ugyanis annyian akarták, hogy a weboldal egyszerűen nem tudta követni a rohamot, így rengeteg megrendelés nem teljesült. A helyzetet súlyosbította, hogy az érintettek csak akkor értesültek róla, amikor már megérkezett a rendelés visszaigazolása, sokan joggal bosszankodtak a csalódás miatt.

Az As Ever márka sárgabarackos lekvárja pillanatok alatt elfogyott / Fotó: Northfoto

De Meghan és csapata nem hagyta annyiban: az érintetteknek e-mailben ígértek visszatérítést, plusz egy ajándék lekvárt, amint újra raktáron lesz a termék. Egy ügyfélszolgálati üzenet szerint „a lelkesedés hatalmas forgalmat generált, amit még ők sem vártak”.

És maga Meghan Markle sem maradt szó nélkül: személyes, szívhez szóló levélben kért bocsánatot, megértést kért, és ígéretet tett, hogy a következő limitált kiadásból elsőként kapják meg a rajongók az ajándékot. „Nagyon sajnálom, hogy nem tudtuk teljesíteni a rendelésed, de ígérem, a következő alkalommal te leszel az első” – írta a hercegné.

Az As Ever márka ráadásul nem csak lekvárban utazik: július 1-jén, Diana hercegnő születésnapján debütált Meghan első borászati terméke, egy könnyed Napa Valley rosé, amely alig egy órán belül elfogyott. A pezsgő sem várat sokáig magára, hamarosan az is megjelenik a polcokon – írja a People.

Lehet, hogy a készletek gyorsan elfogynak, de Meghan Markle hatása örök: a rajongók türelmesen várják a következő nagy dobást, és biztosak lehetnek benne, hogy a hercegné nem hagyja, hogy a kisebb bakik eltántorítsák.