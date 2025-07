Sürgős műtétje után, így van most a Házasság első látásra sztárja

Két hónappal ezelőtt önszántából feküdt kés alá a Házasság első látásra második évadának sztárja, ami ezután következett, arra nem lehetett számítani. Kovács Reninek a mellműtétjét követően egy sürgős beavatkozásra is szüksége volt, ami viszont teljesen váratlan volt. A fiatal híresség most lapunknak adott interjújában mesélte el, hogyan élte meg a történteket és hogy van most, a felépülési időszakban.