Kasza Tibi pillanata tarolt – íme a hét legolvasottabb cikkei, legforróbb celebpillanatai

Íme a hét legolvasottabb cikkei, amelyek megmutatják, hogy a nyár derekán sem áll meg a celebvilág! Kasza Tibi felesége, Andi ritkán mutatkozik nyilvánosan, most mégis egy Jennifer Lopez-koncerten tündökölt – a rajongók pedig odáig voltak érte. Közben Károly király egy könnycseppet is elmorzsolt egy sejtelmes megjegyzés kíséretében, ami találgatások egész lavináját indította el. És ha már érzelmek: a Házasság első látásra sztárját, Renit születésnapján kérte meg párja egy gyűrűvel – kamerák kereszttüzében. A további két történet sem kevésbé izgalmas – íme a toplista!

Kasza Tibi feleségével készült képe megtekinthető az Instagramján (Fotó: Szabolcs László)

Kasza Tibi nem mindennapi képe, egy nem mindennapi koncerten

Kasza Tibi ritkán látott neje, Andi évek óta kerüli a reflektorfényt, férjével pedig különösen ritka, hogy közös képet villantanak. Most mégis együtt jelentkeztek egy különleges eseményről, s meg kell hagyni, ragyogó megjelenésük sokakat elvarázsolt. A sztárpár Jennifer Lopez koncertjén tűnt fel, ahol Kasza Tibi felesége természetesen elképesztően dögös volt. Egy biztos, ezt a koncertet mindenki megemlegette.

Károly király múlt idéző könnycseppjei

A 2024-es Trooping the Colour ünnepségen Károly király megható vallomást tett Kamilla királynénak, miközben rákbetegen hivatalos teendőit látta el, amit egy szájról olvasó szerint könnyekkel küszködve osztott meg. A király érzelmi állapotát felesége is észrevette, ő pedig eltökélten válaszolt: „Kibírom a mai napot… Meghat, nem is tudom, miért.” A 2025-ös ünnepségen egy másik szájról olvasó újabb beszélgetést rögzített, amelyben Károly dühösen nyilatkozott valakiről, valószínűleg András hercegről. A szakértők szerint a király és öccse közti feszültség évek óta fokozódik, különösen a herceg lányait érintő döntések óta.

„Kibírom” – ezt olvasta le a szájról olvasó szakértő Károly király beszélgetése közben (Fotó: AFP)

Házasság első látásra Reni és a váratlan lánykérés

A reality‑sztárt, HEL Renit születésnapján egy igazán meglepő fordulat várta: barátja, Dr. Gaál Zoltán fogorvos térdre ereszkedett előtte gyűrűvel, és megkérte a kezét. A gyűrűt megelőző pillanat videója bejárta a netet.

Nem mindennapi videón, hogy Dr. Gaál Zoltán fogorvos megkérte Reni kezét (Fotó: TV2)

Balázs Pali születésnapi koncert és új stílus

Balázs Pali idei koncertjei új lendületet kaptak: a frissen alakult 14 fős LIVE Band élő, látványos show-val járja az országot, amely minden állomáson 100 perces élményt kínál. A zenész nemcsak szakmailag vezeti a csapatot, hanem mentorként is támogatja fiatal stábját, akiket emberileg is igyekszik összetartani. Több mint 28 éve van a pályán, de továbbra is alázattal és hálával éli meg a fellépéseket, miközben példaképpé vált a következő generáció számára. Magánéletében is a stabilitás híve: 30 éve él boldog kapcsolatban, hisz az elfogadás és a kölcsönös tisztelet erejében.