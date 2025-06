Szabó Ádám nem bírta tovább: Nyilvánosan üzent a feleségének

Úgy tűnik, Szabó Ádám élete legboldogabb korszakát éli: nemrég vált édesapává, most pedig szívhez szóló sorokkal köszöntötte fel feleségét, Farkas Jennifert születésnapja alkalmából. A harmonikás-énekes nemcsak a színpadon érzékeny és szenvedélyes, hanem a magánéletében is – erről tanúskodik az a rendkívül megható poszt, amelyet feleségének írt az Instagramon.

Szabó Ádám felesége igazán boldog lehetett, amikor a férje megható sorait olvasta (Fotó:Szabolcs László)

Szabó Ádám újabb öröme

„Nagyon boldog születésnapot kívánok Neked, egyetlen drága feleségem, legtündéribb kisfiam édes anyukája!” – kezdte sorait Ádám, majd olyan gyönyörű vallomást tett, amit még a romantikus filmek írói is megirigyelhetnek.

Nehéz szavakba önteni mindazt, amit irántad érzek, mert a szeretlek, tisztellek, büszke vagyok Rád szavak valahogy mindig kevésnek tűnnek ahhoz képest, amit legbelül, a szívem legmélyén hordozok

– folytatta az énekes, aki élete legnagyobb ajándékának nevezi Jennifert. Nemcsak ezen a napon, hanem minden egyes reggelen, amikor a közös otthonukban ébrednek fel.

Holtomiglan, holtodiglan

A fiatal édesapa – akinek kisfia, Ádin nemrég jött világra – vallomásában azt is hangsúlyozta: Jennifer nélkül az élet olyan lenne, mint „levegő nélkül létezni – egyszerűen lehetetlen”. S hogy mit érez iránta? Azt is szavakba öntötte: „Minden ölelésedben megérkezem, minden mosolyodba újra beléd szeretek” Ádám ígéretet is tett: mindig mellette lesz, mint férj, barát és társ, és nem engedi, hogy bármi megingassa azt a „szent szövetséget”, amit közösen építettek.

Előre kiválasztotta Szabó Ádám gyereke nevét

A pár nemrég ünnepelte kisfiuk, Ádin születését is – ahogyan arról a Bors is többször beszámolt, Jennifer és Ádám apás szülésre készültek, a kisfiú pedig egészségesen jött világra. Ádám később elárulta: ő vágta el a köldökzsinórt, és az első pillanattól kezdve elolvadt a boldogságtól. A kisfiú nevét előre kiválasztották, az Ádin jelentése „érzékeny lelkű, kedves”, és Ádám minden posztjából érződik, mennyire belehelyezkedett az apai szerepbe.

A mostani köszöntés pedig világossá teszi: számára nemcsak a gyermekük, hanem a felesége is csoda. Az énekes rajongói egy emberként olvadtak el a soroktól, és sokan úgy fogalmaztak: ilyen szeretet ritka kincs. Szabó Ádám pedig most már nemcsak a színpadon, hanem a családi életben is bizonyította, hogy szívből él.