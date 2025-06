Reagált Arnold Schwarzenegger fia sokkoló meztelenkedésére

Egy beszélgetés során fia, Patrick oldalán mesélt arról a pillanatról, amikor először látta viszont a fiát A Fehér Lótusz című HBO-sorozat egyik sokat vitatott jelenetében – meztelenül.

Arnold Schwarzenegger ledöbbent fia, Patrick jelenetén Fotó: AFP

Először nem is akarta elhinni, amit lát. Ahogy fogalmazott: először csak Patrick hátsóját pillantotta meg, aztán „egyszer csak ott volt a micsodája is”, és teljesen ledöbbent. „Azt mondtam magamnak, »mi történik itt, ez őrület«” – aztán gyorsan hozzátette:

Helló Arnold, te is ugyanezt csináltad a Conanban meg a Terminátorban, szóval ne panaszkodj

– emlékezett vissza nevetve az Unilad szerint.

A beszélgetés azonban nem csak a zavarba ejtő jelenetről szólt. Arnold nyíltan elismerte, hogy Patrick alakítása meglepte őt.

Nem ismertelek fel, teljesen ledöbbentett a játékod

– mondta büszkén a fiának, hozzátéve, hogy most már az edzőteremben is odamennek hozzá idegenek, hogy megdicsérjék Patrick munkáját. Persze, volt olyan is, aki csak annyit mondott: „Utáltam a fiadat a sorozatban”, de Arnold szerint ez is a színészi hitelesség jele.

Patrick szerint ez a beszélgetés is különleges pillanat volt, mert bár sokat beszélgetnek, ritkán folytatnak ilyen mély eszmecserét a színészetről. Hálás volt, amiért részt vehetett egy olyan projektben, mint A Fehér Lótusz, és dolgozhatott Mike White-tal, aki egyszerre író, rendező és alkotó is. Úgy érezte, ez legalább akkora szakmai ajándék volt neki, mint apjának a James Cameronnal való közös munka.

Patrick azt is elárulta, hogy a vezetékneve sokszor előny, de gyakran teher is. Mike White is megemlítette neki, hogy a „Schwarzenegger” név bizonyos elvárásokat hoz magával, és sokan úgy gondolták, csak a szülei hírneve miatt kapta meg a szerepet. Mégis úgy érzi, sikerült bizonyítania, hogy megállja a helyét önállóan is.