Rubint Rella férje elárulta, ki az új szerelme

Rubint Rella hét évig alkotott egy párt Novothny Somával és a szerelmesek tündérmeséje úgy tűnt, bombabiztos lábakon áll. Nemrég azonban robbant a hír, hogy Rella és Soma házassága három év után véget ért.

Rubint Rella és férje külön utakon folytatják (Fotó: Mediaworks archív)

Rubint Rella férje reagált a híresztelésekre

Rella és Soma 2018 óta alkottak egy párt, egy évvel később Soma már meg is kérte szerelme kezét. Eleinte úgy tűnt, hogy a fiatalok elsöprő erővel kapaszkodnak egymásba és vélhetően ez így is volt, egészen mostanáig. Hároméves házassági évfordulójukon ugyanis Rubint Rella Instagram oldalán tette közzé, hogy bár nem így tervezte, de a házasságuk véget ért és kérte a nyilvánosságot, hogy ne keressék őt ezzel kapcsolatban. Hogy mi vezetett odáig, hogy ez a nagy szerelem ennyire hirtelen elfogyott, egyelőre nem tudni, csak találgatások kaptak szárnyra ezzel kapcsolatban. Egyes források szerint például az is kiváltó ok lehetett, hogy Novothny Soma tavaly a Ruch Chorzów csapatához igazolt, így a focistát Lengyelországba szólította a karrierje. Rella készségesen követte is őt és bár gyakran hazajárt munkái miatt, többször is úgy nyilatkozott, hogy kifejezetten szereti az ingázást és szeret kint élni. A hirtelen véget ért házasság sokakat ledöbbentett és rengetegen kiálltak Rella mellett a nehéz időkben.

S bár Novothny Soma közösségi oldalán közel sem annyira aktív, mint Rella, a közelmúltban egy gyönyörű kishölggyel fotózkodott, a fotóhoz pedig az „Amore infinito” feliratot írta, ami lefordítva annyit tesz: „Végtelen szerelem”. A képen egyébként egy néhány hónapos tündéri baba volt látható, akiről, most kiderült, az unokahúga. Soma most 24 óráig elérhető sztoriban reagált a dologra, ahol egy újabb közös, cuki képpel tisztázta, hogy a kislány Giuseppe Nicolao olasz focista és Soma nővérének a gyereke, akiért érthető módon odáig van.

Érthető, hogy a cuki kishölgy azonnal Novothny Soma szerelme lett (Fotó: Novothny Soma Instagram oldala)

Próbálnak vigasztalódni

Rubint Rella válása óta a tengerpartokat és rendezvényeket járja, barátnőivel találkozik és természetesen rengeteg órát tart. Az egykori házaspár tagjait láthatóan nagyon megviselték a történtek, Soma a munkájával és családjával foglalatoskodik, például imádott unokahúgával, és úgy tűnik, hogy mindkettőjüknek szüksége van egy kis saját időre, a szeretteivel. Talán a külföldi élet során túlságosan is elszakadtak mindenkitől, amely kapcsolatokat most szeretnék újra szorosra fűzni.