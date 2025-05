Rubint Rella tangás hátsóval indítja a nyarat

Rubint Rella Instagram-oldalán forró fotóval mutatta meg követőinek, hogy elindította a nyarat.

Rubint Rella formás hátsója igazán elindítja a nyarat (Fotó: Markovics Gábor)

A Rubint Rella edzései nem hiábavalók

A gyönyörű influenszer folyamatosan monitorozza, hogy mikor, milyen újdonsággal tudna előrukkolni, akár edzés, akár egészséges étkezés tekintetében. Táplálkozástudományi szakemberként óriási hangsúlyt fektet arra, hogy minél színesebb, minél érdekesebb, ugyanakkor minél egyszerűbb módon elkészíthető ételvariációkat mutasson a nagyvilágnak, amelyekkel nem feltétlenül csak a helyes táplálkozást, hanem az egészséges életmód komplexitását is igyekszik bemutatni. Mindemellett rengeteg tartalmat gyárt oldalaira arról, hogyan érdemes helyesen edzeni, programjai között rövidebb és hosszabb videók egyaránt megtalálhatók. Jóllehet, volt honnan örökölnie a sport szeretetét, Rubint Réka az ország fitnesz lady-jeként vélhetően rá is nagy hatást gyakorolt.

Rella „Bombabody” nevű programját már többször is elindította, mindegyik alkalommal rengeteg lelkes fogyni és sportolni vágyó követte az instrukcióit napról napra. Programjai sikerességét pedig mi sem tükrözi jobban, mint ő maga. A csinos fitneszedző a napokban Olaszországba utazott testvérével, ahonnan rendre töltik fel a jobbnál jobb képeket és végre a nyarat is elhozták nekünk a meglepően hűvös májusi napokra. Rella ugyanis nem akármilyen alakot villantott: a tengerparton állva, tangás bikiniben mutatta meg formás hátsóját, ennek láttán pedig kétség sem merülhet fel senkiben, hogy egy sportszakember tökéletes idomai rajzolódnak ki. Rella egyébként nyári ruhás képein is úgy fest, akár egy díva, aki könnyűszerrel vörös szőnyegre léphetne.

Rubint Rella férje megtalálta a számításait

Rella ősszel egy interjújában számolt be róla, hogy mindketten jól érzik magukat Lengyelországban. Mint ismeretes, Novothny Soma három évre szerződött le a lengyel klub csapattal, a Ruch Chorzów-val, így a telephelyük jelenleg kint van, de Rella a munkái miatt sokszor hazatér. Szeret ingázni, bár azt elismeri, hogy sokat kivesz belőle. Hogy mikor jönnek haza legközelebb, vagy hogy hazaköltöznek-e végleg, ha Somának lejár a szerződése, egyelőre nem tudni.