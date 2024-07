Rubint Rella hálószobatitkokat osztott meg

Márciusban új fejezet kezdődött a híresség életében. Rubint Rella férjével, Novothny Somával ugyanis Lengyelországba költözött, hiszen a férfi három évre írt alá az első ligás Ruch Chorzów focicsapatához. Relláról azt is tudhatjuk, hogy szereti megosztani az élete fontosabb pillanatait a YouTube csatornáján videós bejelentkezések formájában. Most azonban minden eddiginél nagyobb lehetősége adódott a követőknek, hiszen betekintést nyerhetnek az új, közös otthonukba, amit egy közel félórás videóban mutat be a házaspár.

Nem szeretem a pakolás részt, de kárpótol, mikor olyan házba költözünk be, mint ez

– árulta el Rella a videóban, előtte pedig arról áradozott, hogy sosem volt garázsuk, ami szintén egy új élmény számára.

Rubint Rella és férje már bekuckózott új otthonukban

A garázs mellé persze egy szép, nagy kert is dukál. Ezen kívül a hálószobájukból a fenti erkélyen túl két gardróbszoba is megtalálható, így biztosan nem lesz probléma a rengeteg ruhával, amit több bőröndben szállítottak el a szerelmesek, ráadásul a hatalmas ágyban arra is lesz lehetőségük, hogy kiskifli-nagykifliben aludjanak, ami az edző kedvenc alvópóza elmondása szerint.

A házban megtalálható továbbá egy tágas nappali, több vendégszoba, egy kádas fürdő két mosdóval.

Rella a videóban jelezte, hogy az edzős videók felvételének helye is megvan, hiszen a kertben tökéletes háttér, és fény is rendelkezésre áll. A szerelmespár már berendezkedett, sőt, az első nagy bevásárlásukon is túl vannak. Az első éjszaka nem telt zökkenőmentesen, hiszen kutyusuk még nem szokta meg az új környezetet és folyamatosan kapirgált és nyüszített, ezt leszámítva azonban remekül érzik magukat Chorzów városában.