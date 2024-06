Mindenki erre várt: Jó hírt jelentett be Rubint Rella és szerelme

Rubint Rella férje, Novothny Soma néhány hónappal ezelőtt kötött szerződést egy lengyel focicsapattal, így magyarországi telephelyüket átmenetileg Lengyelországba helyezték át. Rella korábban lapunknak adott interjújában elárulta, hogy a költözés nem volt zökkenőmentes, de szeretnek kint élni.

Rubint Rella férje, Novothny Soma még három évet írt alá Lengyelországban (Fotó: Mediaworks-archív - Bors)

Rubint Rella kiköltözne

„Az egész lengyelországi kiköltözés gyorsan jött, bár közel van, de nekem már nem volt időm átszervezni az együttműködéseket és a fellépéseket, szóval rengeteget ingáztam. Nem is tudom, hogy kint voltam-e többet, vagy itthon, nagyjából egyensúlyban van.

Jól éreztük magunkat kint, szívesen visszamennénk és új helyekre is nyitottak vagyunk. Nekem jól esik a költözéssel járó izgalom, szeretek mozgolódni és a külföldön élésnek van egy varázsa, szeretem az ingázó életet.

- mesélte a csinos fitneszedző.

Rella bevallotta, hogy hosszú távon nem biztos, hogy itthon szeretne letelepedni. A jövőjük néhány hete még bizonytalan volt, hiszen Soma szerződésén múlt a dolog. A lengyelországi szerződés hosszabbítása miatt azonban most sejthető, hogy újra ki fognak költözni. Soma közösségi oldalán jelentette be a jó hírt követőinek, ahol záporoznak a kommentek, Rubint Réka az elsők között reagált:

„Gratulálunk!” -írta egy szivecskés emoji kíséretében.

„Gratulálok! Sok sikert!” - írja egy kommentelő.

„Jó választás Soma, sok sikert!” - szólt hozzá egy másik rajongó. A bejegyzés alatt egyébként rengeteg lengyel követő is gratulált a focistának.

Marad a kétlaki élet

Novothny Soma a klub honlapján úgy fogalmazott: „Több ajánlatom is volt, többnyire magyar és lengyel klubok kerestek, de ahogyan azt a Cracovia elleni meccs után is elmondtam, otthon érzem magam itt. A nyáron a klubelnök, Chorzów polgármestere és a szakmai stáb is jelezte, hogy számítanak rám. Én egyébként is folytatni akartam, úgy éreztem, hogy szükség van itt rám. “

Hogy Rella és Soma hogyan fognak berendezkedni az elkövetkezendő három évükre, egyelőre bizonytalan, de annyi azért sejthető, hogy Rella marad a kétlaki életnél.