Döbbenet, van egy ikertestvére a Hogyan tudnék élni nélküled? jóképű sztárjának

A fiatal színész, Kirády Marcell villámgyorsan belopta magát a közönség szívébe, miután feltűnt a 2024-es Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés vígjátékban. A film nemcsak egy új színészt, hanem egy új generációs példaképet is adott a magyar közönségnek.

Kirády Marcell (jobbra) emlékeiben a forgatás egy remek hangulatú, kreatív időszak volt, amely során barátokká lettek a stábtagok, szereplők (Fotó: Mediaworks archív)

Kirády Marcell szimbiózisban él testvérével

Kirády Marcell Instagram-oldalán több ezren követik a színfalak mögötti pillanatait, hisz a tavalyi filmsiker óta rengeteg figyelmet kap az online és az offline térben is. A tehetséges fiú azonban most valami olyat osztott meg a Mokka stúdiójában, amiről eddig alig tudtak rajongói. Van egy ikertestvére, Ábel, aki eddig a nyilvánosság teljes kizárásával élte életét.

Pedig a két testvér elválaszthatatlan. Együtt nőttek fel, együtt laktak mindig, és jelenleg is egy fedél alatt élnek.

Mindig is jó tesók voltunk. A mai napig együtt sportolunk, bulizunk, programokat szervezünk. Jó ez az együttélés, tényleg olyan, mintha egy szimbiózis lenne

– mesélte mosolyogva Marcell a TV2 kamerái előtt. Testvére, Ábel alig egy perccel idősebb nála, de ez a különbség gyerekkorukban gyakran éreztette hatását. „Néha úgy éreztem, nekem kell a komolyabbnak lennem” – vallotta be Ábel.

Miközben Kirády Marcell filmek révén ismertséget szerzett – szerepelt például a Holnap tali! című ifjúsági sorozatban is –, Ábel tudatosan a háttérbe húzódott. „Nem volt új dolog, hogy Marcellt felismerik az utcán, korábban is szerepelt filmekben. Tök menő, büszke vagyok rá, hogy minden második percben odajönnek hozzá” – mondta nevetve Ábel, aki jelenleg televíziós szerkesztőként dolgozik különféle műsorokon. Ez a karrierút pedig nem véletlen: Kirády Marcell édesanyja, Benkő Nóra színésznő, drámapedagógus, édesapjuk pedig televíziós szakember, így mindkét fiú már gyerekkora óta belülről ismerhette meg a művészeti és média világot. Ábel ezt a közeget azonnal megszerette – csak éppen ő inkább a kamera mögött találta meg a helyét.

Marcell bevallása szerint eleinte tiszteletből alig merték megközelíteni Demjén Ferencet a forgatás során (Fotó: Mediaworks archív)

Hogyan tudnék élni nélküled?

Az ikerpár hasonló is, mégis más. Míg Marcell lendületes, nyitott és természetesen otthon érzi magát a rivaldafényben, Ábel inkább visszahúzódó, csendes háttérember. De a köztük lévő kapocs erősebb, mint valaha. Egy fedél alatt élnek, harmóniában és ez így van rendjén.

Jöhet a második rész a filmből, úgy tűnik

– mondta Marcell egyszer csak a semmiből, utalva arra, hogy a Hogyan tudnék élni nélküled? folytatása már kilátásban van. Az első rész forgatása során egyébként nemcsak a színészek, hanem a teljes stáb között remek volt a hangulat, sőt, azóta a film főszereplői közösen is felléptek – többek között Demjén Ferenccel is megosztották a színpadot.

Kirády Marcell 21 éves kora ellenére rendkívül éretten viszonyul a hirtelen jött hírnévhez. Nem szállt el a sikertől, továbbra is a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatója, szorgalmasan készül a szakmai pályára. És hogy mit jelent számára a család és a testvéri kapcsolat? Mindenekelőtt stabilitást és támogatást: „Jó érzés tudni, hogy mindig van egy ember, aki ismer, ért, és mindenben mellettem áll.” Most pedig már az egész ország tudja: ez az ember Ábel.