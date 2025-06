Kapi Levente új kihívással néz szembe

Kapi Levente, akit elsősorban a TikTokon hatalmas nézettségeket generáló videói, majd a Farm VIP kapcsán ismert meg az ország, Instagram-sztoriban osztotta meg, hogy nagy fába vágja a fejszéjét. Egyelőre annyit árult el követőinek, hogy újabb fontos mérföldkőhöz érkezett az életében, egy telek boldog tulajdonosa lett. A poszt ugyan rejtélyes, de lapunknak részletesebben is mesélt a rá váró új kihívásról.

Kapi Levente a Farm VIP műsorában is megcsillogtathatta mezőgazdasági jártasságát (Fotó: TV2)

Kapi Levente a megnyugvást és a biztonságot keresi

„A célom felépíteni egy nemcsak komfortos, de hasznosan működő életteret. Ebbe nem csak a ház tartozik bele, veteményest szeretnék, szeretnék állatokat, első körben csirkékre gondoltam. Mind a növénytermesztésben, mind az állattartásban van tapasztalatom a nagymamám révén. Úgyhogy amellett, hogy építgetem saját magamat, az lenne a főbb üzenete ennek az egésznek, hogy érdemes egy olyan helyet is kialakítani az embernek, ahova vissza tud vonulni és valami olyan dolgot építeni, ami túlmutat a városi rohanó életen és nemcsak megnyugvás, de egyfajta biztonság is lehet számunkra” – árulta el a Metropolnak Kapi Levi.

A hirtelen jött népszerűség, az egymást érő megkeresések és telefonok akár komoly lelki és mentális terhet is jelenthetnek. Ilyenkor sok híresség jut el olyan töréspontokig, amikor az egyetlen kiutat az elvonulásban látja. Erről is kérdeztük a legutóbbi Farm VIP szőke szépfiúját. Szerencsére Levi esetében szó sincs ilyesmiről. „Picit igen, ám nem fogok hazudni, nagyon nagyon szeretem ezt az egészet és nagyon megtaláltam magam ebben a nyüzsgésben és ebben a sok lehetőségben, úgyhogy nem üti egymást a kettő, inkább így van meg a balansz az egészben.”

Egy teljesen más világ és így még egészebbnek érzem magam.

Kapi Levente TikTokon örökíti meg az építkezést

Az építkezéssel kapcsolatban már az Instagram-posztban is utalt rá, hogy időnként vlog formájában részletesen be fog számolni a követőinek a projekt alakulásáról. „Teljesen a nulláról, magát a folyamatot szeretném megmutatni, hogy kicsit kézzelfoghatóbb legyen, hogy átmenjen az embereknek. Azt gondolom, legalább akkora öröm a célhoz vezető út, mint a már teljesen megvalósított szép és egészben átlátható alkotás” – válaszolta, mikor arról kérdeztük, milyen jellegű tartalmakra számíthatunk ezekben a videókban. Aki építkezett már élete során az tudja, hogy ez egy hosszú és kihívásokkal teli folyamat, amit elsietni nem igazán lehet és nem is szabad. Levi is utalt erre, amikor a vlogról kérdeztük, így mi is türelemre intjük a rajongókat.