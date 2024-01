Elhagyja az országot az ismert magyar TikTok-sztár – Indul a nemzetközi karrier!

Kapi Levente, alias — tiktokker nevén — Marika néni hatalmas lehetőséget kapott és a fiatal influenszer él is ezzel a lehetőséggel. Felfigyelt rá egy nemzetközi modellügynökség és már alá is írták az első, nagyobb volumenű szerződést, ami egészen a mesés Isztambulig repíti őt. Levi most a Metropolnak mesél a csodáról, amibe belecsöppent.

Kapi Levente Törökországban kezdi meg modellkarrierjét. (Fotó: Facebook)

Felfigyeltek rá a divatcégek

„Tavaly még csak izgalmas kaland volt számomra a Budapest Central European Fashion Week, bár korábban is kacérkodtam a modellkedés lehetőségével. Idén viszont már egy komoly szerződéssel a hátam mögött léptem a kifutóra. Megkeresett ugyanis egy nemzetközi ügynökség, akik elkezdték egyengetni az utamat és már tavaly jelezték is, hogy több komoly megkeresést is kaptam.

A lehetőségek közül végül Isztambulra esett a választásom és február végén már indulok is.

Első körben két hónapon át veszek majd részt divatbemutatókon és fotózásokon, majd hazajövök és meglátjuk, merre tovább” — kezdte lapunknak Levente, akinek szép jövőt jósolnak a nemzetközi divatvilágban.

„Ez egy nagyon komoly lehetőség számomra, amivel szeretnék is élni.”

Esély van arra, hogy valami olyasmiben vegyek részt, ami valami igazán nagy volumenű dolog és ami elindíthat a nemzetközi ismertség útján

— fogalmazott a srác, aki ígéri, nem hagy fel a színházzal és a tartalomgyártással sem.

Kapi levente a kifutón. (Fotó: Kapi Levente)

Kapi Levente a nagymamáját is vendégül látja majd Isztambulban

„Marika néni volt, van és lesz is! Már most elkezdtem előre gyártani a videókat, mert nem szeretném elengedni a karaktert. A rá írt Vasárnapi ebéd című darabot is szeretnénk tovább vinni. Olyannyira, hogy az utazás előtti este még játsszunk.

A TikTokra pedig készítek majd nyaralós videókat is, hiszen a »nagyanyám« is meglátogat majd Isztambulban

— kacsintott Kapi Levente.