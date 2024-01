Hatalmas sikert hozott a magyar tiktokker színdarabja

Tűpontos korrajzot kapott az a pár száz néző, aki befért a fiatal TikTok-sztár karakterére írt színdarab dupla premierjére. A Vasárnapi ebéd három generáció nőtagjait hozza össze és minden, de minden megtörténik a színpadon, ami egy anya-lánya-unokája viszonylatban megtörténhet másfél óra alatt. „Bezavar” még a képbe egy kissé ütődött, de veszettül szerelmes vej, akit persze a „mama” bőszen és nyíltan utál és néhány pillanatra látjuk a színen Dénes bácsit is, aki bár lényegileg nincs jelen az előadás 99 százalékában, említés szinten folyamatosan a történet része, sőt az alapkonfliktus kirobbantója ő. Kapi Levente az unoka, így ő önmagát is játssza a darabban, ami első színészi feladatnak nem éppen könnyű mutatvány.

Kapi Levente valóra váltotta álmát Fotó: Facebook

Más volt a két előadás

A Metropol a színdarab megáldójával beszélgetett a premier után.

„Hajnalig buliztam, szóval most nem karakterben vagyok, csak simán ennyi hangom maradt” – kezdte Marika néni stílusában a tiktokker, akit nagyon meglepett, hogy a délutáni és az esti előadáson más hatást értek el a közönségnél.

„Szabó Kitti, aki a lányomat, Truckenbrod Fanni, aki az egyik unokámat és Gombos Krisztián, aki a gyűlöletes vejemet formálta meg, olyan energiákat hoztak már a próbák alatt, hogy az valami észvesztő volt. Ehhez jött szombaton a hihetetlen drukk, amit a dupla premier jelentett, így nem hiszem, hogy az izgalom, vagy a lámpaláz szavak jók arra, amit éreztem a színpadra lépéskor.”

Aztán jött Kitti, Fanni és Krisztián és elsodortak magukkal.

„A délutáni és az esti előadás egyébként merőben más volt” – kezdte lapunknak Levente.

Szabó Kitti, Gombos Krisztián, Truckenbord Fanni és Kapi Levente Fotó: Kapi Levente

„Nem is tudtam, mihez kezdjek az ilyen sikerrel”

„Érdekes volt megfigyelni, hogy a két előadás közönsége mennyire másképpen reagált egy-egy poénra. Estére már gördülékenyebben is ment a játék és jobban oda tudtunk figyelni arra, hogy minden poén a helyén legyen és tökéletesen legyen felépítve. Ezen az előadáson egyébként mindkét nagymamám is ott ült a nézőtéren, ami még adott egy pluszt a hangulatomhoz. Este, amikor Marika néniként megjelentem a színpadon, hatalmas taps fogadott és hirtelen nem is tudtam, mihez kezdjek az ilyen sikerrel” – idézte fel a fiatal influenszer, majd hozzátette, komoly terveik vannak a darabbal.

Kapi Levente mindkét nagymamája megnézte a darabot Fotó: Kapi Levente

Egy saját műsor ötlete is felmerült

„Szeretnénk még játszani a Vasárnapi ebédet, ha van rá igény.”

Budapesten bárhol szívesen színpadra állítjuk és nyárra tervezünk vidéki városokat is megcélozni

– tette hozzá Levente, aki bőven lát még lehetőséget karakterében.

„Volt idő, amikor sokat rágódtam azon, hogy mi történik, ha egyszer csak már nem lesz olyan érdekes az, amit csinálok. De azt tapasztalom, hogy az érdeklődés folyamatos és mindig vannak, akik új követők. Ennek ellenére szeretném tovább építeni a a történetet. Nagyon szeretnék valami olyasmiben gondolkodni, mint annak idején a Gálvölgyi Show, bár nem tudom, hogy lenne-e még igény egy ilyen formátumra” – merült a gondolataiba Kapi Levente.

Szabó Kitti Marika néni egyik lányát alakítja a darabban Fotó: Facebook

„Készen állunk a folytatásra”

A Marika néni lányát alakító színésznő még a premier másnapján is az átélt élmények hatása alatt volt.

„Katartikus volt az egész… Keresem a szavakat, de nem találom, ami nem csak a tegnapi premierbuli eredménye. Sokkal több helyen nevettek a nézők, vagy kapott tapsot egy-egy poén, mint azt előre gondoltuk” – kezdte lapunknak Szabó Kitti színésznő-influenszer, aki Leventéhez hasonlóan mer nagyot álmodni a darabbal kapcsolatban.

„Ahogy haladt előre az előadás, a takarásban folyton összeborultunk és hitetlenkedve súgtuk egymásnak: ez tényleg sikerült… Készen állunk a folytatásra, ami természetesen annyit jelent, hogy szeretnénk még számtalanszor színpadra vinni a Vasárnapi ebédet, de már beszéltünk arról is, hogy készülhet tényleges folytatás is. Ez persze csak ábránd, de hát a tegnapi premier is csak az volt valamikor” – zárta nevetve Szabó Kitti.