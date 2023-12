Milliókat és luxusautót nyert a magyar influencer Dubajban

Milliókkal és egy luxusautóval is gazdagodott Deák Edina Karina, aki egy dubaji szépségversenyen ért el első helyezést. A tartalomgyártóként tevékenykedő szemrevaló lány a Miss Influencer nevet viselő versenyt nyerte meg az Egyesült Arab Emirátusokban.

Más akar lenni

Nem csak azoknak lehet ismerős Deák Edina Karina neve, akik a szállodák és ruhamárkák digitális platformjait böngészik, hanem azoknak is, akik a magyar szépségversenyeket követik. Edina ugyanis korábban részt vett a Miss Balaton szépségversenyen is, majd tartalomgyártóként kezdte építeni a karrierjét. Az influencer elárulta, hogy öt-hat éve kezdett bele a digitális tartalomgyártásba, amelyet eleinte hobbiként kezelt csak, később azonban kamerákkal és drónokkal felszerelve járta a világ országait, ahol divattal, utazással kapcsolatos hírekkel és tippekkel, illetve szállodák népszerűsítésével foglalkozott. Edina azt is elárulta, hogy munkájában a legnagyobb törekvése, hogy a social platformokat olyan igényes tartalommal töltse meg, amelyek értéket képviselnek a mai világban.

Egy véletlen során hallott a lehetőségről

A csinos tartalomgyártó egy szerencsés egybeesésnek köszönhette, hogy nevezni tudott a versenyen. Edina ugyanis éppen befejezte a tanulmányait Londonban, amikor hallott a lehetőségről. Mivel a költözése aktuális volt és éppen egybeesett a verseny kampányidőszakával, ezért úgy döntött, megpróbálja. Külön vonzotta a Miss Influencer különleges helyszíne is, ugyanis szeretett volna meleg éghajlaton élni, Dubajt pedig remek helynek gondolta a kapcsolatépítésre és a szakmai fejlődésre.

Egészen az első helyig menetelt

Edina nyolcszáz induló közül került ki a legjobbnak, amit kemény munkájának köszönhetett. Úgy gondolja, ami segített számára kitűnni a tömegből az a személyisége és a tartalmai minősége volt. Edina ugyanis egy olyan videóssal működött együtt, akivel bár nem volt mindig egyszerű dolga, sikerült magas színvonalú és igényes tartalmakat előállítaniuk. A továbbiakat illetően is van már terve, szeretne a divatszakmában, a digitális világban, a médiában is helyet találni magának és nem utolsó sorban, éppen szingli, de esze ágában sincs magyar férfival ismerkedni.