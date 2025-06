Új szerelem a láthatáron: a Házasság első látásra sztárja először beszélt a titokzatos férfiról

A Házasság első látásra Gyöngyije ugyan nem egyedül távozott a műsorból, de a kapcsolatuk végül rövid időn belül véget ért Hegedűs Csabival. A csinos exfeleség azóta szingliként élte az mindennapjait, ami egyáltalán nem is zavarta, hiszen sokat utazott a barátnőivel, és még egy kiskutyát is örökbe fogadott. Most azonban teljesen váratlanul betoppant az életébe egy igazán különleges férfi, aki mindezt felforgatta.

A Házasság első látásra Csabi és Gyöngyi számára nem hozott szerelmet, a volt feleség mostanáig nem is keresett új párt (Fotó: Polyak Attila)

Boda Gyöngyit a Házasság első látásra 1. évadában ismerhette meg a közönség, ám a magánéletéről a műsor óta nem sokat lehetett tudni. De most valami megváltozott.

„Eléggé rendben vagyok most magammal úgy érzem. A munkám és a magánéletem szempontjából is azt érzem, hogy megvan a harmónia. Ráadásul épp ismerkedünk egy fiúval, és viszonylag sokat találkozunk, nagyon aranyos” – kezdett bele.

Abszolút nem kerestem párt, de teljesen igaz az, hogy ha nem keresed, akkor úgyis megtalál. Bár én sosem voltam olyan, aki ráfeszül erre a témára, de most különösen úgy éreztem, hogy nem biztos, hogy beleférne az életembe. Elég elfoglalt vagyok mostanában, a munkahelyváltás miatt elég sok az új dolog is, ráadásul a kiskutyám, Benji is sok figyelmet igényel. De egyszer csak jött ő

– mesélte mosolyogva.

Boda Gyöngyi párja helyett eddig kiskutyájával töltötte minden idejét, de úgy tűnik, ez hamarosan megváltozik (Fotó: archív / hot! magazin)

A Házasság első látásra sztárját azonnal levették a lábáról

A csinos pillás azt is elárulta, hogy ugyan elég hétköznapi módon ismerkedtek meg, a férfi mégis felkeltette a figyelmét az udvarias stílusával.

Nem használtam társkeresőket vagy ilyesmit, Instagramon írt rám, teljesen ismeretlenül. Nyilván ez nem olyan szokatlan, de nem szeretem, amikor valaki a lehető legsablonosabb »Szia, mizu?« vagy »Jaj, de szép vagy« dumával próbálkozik be. Attól pedig különösen ki vagyok, ha áthívnak borozni vagy filmezni

– árulta el.

„De ő teljesen más volt, nagyon illedelmesen írt. Azzal kezdte, hogy nem tudja eldönteni a fotóim alapján, hogy van-e valakim, és hogy ha igen, akkor csak vegyem bóknak az üzenetét, és tetszett, hogy ennyire normális és udvarias” – vallotta be.