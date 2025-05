Újabb tragikus veszteség: elhunyt a televízió legendás alakja

Családja jelentette be a hírt, hogy szombaton elhunyt a híres műsorvezető, műsorkészítő és a BBC vezetője. Alan Yentobot többen is úgy írták le, mint a brit televízió egyik kimagasló alakját. A férfi a BBC-nél a műsorszolgáltató, a programkészítő és az ügyvezető igazgató szerepét is betöltötte.

A televíziós csatorna jelenlegi főigazgatója szerint:

Egy kreatív erő és kulturális látnok volt, évtizedekig hatott a BBC műsoraira, a szenvedélyei közé tartozott a történetmesélés és a köz szolgálata, ezért örök nyomot hagyott a csatornán.

A férfi hatása a brit televízióra megkérdőjelezhetetlen. Volt munkatársai szerint a kreativitást és az őszinteséget tartotta a televíziós munkája két legfontosabb értékének. Producerként és rendezőként is kipróbálta magát, dokumentumfilmeken- és sorozatokon is dolgozott. Sokszor változott a pozíciója: a drámáért, szórakoztatásért és gyerekműsorokért felelős igazgató pozícióját is betöltötte, majd 1985-ben a zenei és művészeti osztály igazgatójává nevezték ki. 2004-ben a BBC kreatív igazgató pozíciót is elnyerte.

Alan Yentobo rendelte el több brit televíziós műsor elkészítését, mint amilyen a Pusszantlak, drágám! című vígjátéksorozat volt. A leghíresebb műsora pedig a 1995-ben kiadott Büszkeség és balítélet című sorozat volt, Colin Firth és Jennifer Ehle főszereplésével.

Alan 2015-ben hagyta ott a lreatív kgazgató pozícióját, hogy a jótékonysági szervezetére tudjon koncentrálni. A férfi nem csak a kamerák mögött dolgozott, többször is megjelent a képernyőn, mint például a művészeti műsor, az Imagine műsorvezetőjeként. A férfi 78 évesen hunyt el - írja a The Independent.