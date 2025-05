Lesújtó hír érkezett: tragikus hirtelenséggel meghalt a népszerű műsorvezető

Barry Fantoni, a BBC sztárja 85 éves korában, szívroham következtében elhunyt. Bár leginkább a Private Eye-nál készített rajzfilmjéről ismert, 1966-ban a BBC A Whole Scene Going című műsorának házigazdája is volt.

Fotó: unsplash

A műsorban végzett munkájáért az Év Férfi Televíziós Személyisége díjat nyerte el. A műsor a művészeti trendeket vizsgálta, valamint olyan előadók léptek fel, mint a The Who és a Kinks.

Barry korábban forgatókönyveket írt a BBC 1962-es That Was The Week That Was című műsorához is. Évtizedekkel később, 2007-ben szerepelt a BBC Radio 5 Live Fighting Talk című műsorában, bár 28 ponttal az utolsó helyen végzett. Emellett szerepelt a BBC Radio 3 Private Passions című műsorában is.

Barry sokoldalú tehetség volt, író, művész és dzsesszzenész is. Ő hozta létre a Neasden FC-t a Private Eye számára, a kiadvány pedig megerősítette halálát. A kiadvány szerkesztője, Ian Hislop tiszteletteljesen így nyilatkozott: „A hatvanas évek elejétől fogva szerves része volt a Private Eye képregényíró csapatának, és nagyon élveztem az együttműködést vele, amikor később csatlakoztam a magazinhoz. Olyan formátumokat, karaktereket és vicceket alkotott, amelyek a mai napig élnek, és sokáig ő volt a nagy költő és gyászíró, EJ Thribb hangja. Szóval viszlát, Barry.”

Megerősítették, hogy Barry május 20-án hunyt el torinói otthonában.