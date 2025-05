Világsztár érkezik a tatai fesztiválra

Tatán ismét életre kel a nyár egyik legkülönlegesebb eseménye, a Víz Zene Virág Fesztivál, ahol három napon át a természet, a sport és a kultúra összefonódik. Ahogy a KEMMA megírta: Június végén a város nemcsak a tóparti hangulatról, hanem látványos légi- és vízi attrakciókról, valamint világsztárok koncertjeiről lesz híres.

A fesztivál egyik legnagyobb szenzációja idén Besenyei Péter világsztár műrepülő lesz Fotó: JM/Facebook

A fesztivál egyik legnagyobb szenzációja idén Besenyei Péter világsztár műrepülő lesz, aki az Öreg-tó fölött tart bemutatót. Elmondása szerint már többször repült el a város felett, de most először mutatja be tudását hivatalos program keretében. Személyes kötődése sem véletlen: a tatai tó és környéke az egyik legkedvesebb helye az országban. Azt ígérte, hogy a levegő után a földön is feltűnik majd, sőt, egy kis meglepetéssel is készül a közönségnek.

A fesztivál zenei kínálata a klasszikustól az alternatívig terjed: Ákos, Rúzsa Magdi, a Halott Pénz, a Republik, a Tankcsapda és Pápai Joci is fellépnek, így minden korosztály megtalálhatja a kedvencét. A szervezők célja, hogy a zene és a mozgás élményei szorosan kapcsolódjanak össze.

