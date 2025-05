Rúzsa Magdi és Lotfi Begi vállt vállnak vetve rúgják be a nyár ajtaját

Azt követte még néhány remix, de most volt először, hogy a nulláról csinálunk valamit. Tavaly megbeszéltük szintén a Rosszlány című dalának remixelése nyomán, hogy érdemes lenne idén nyárra időzíteni egy közös dalt. Eddig mindig úgy dolgoztunk, hogy megvolt az ének-dallam és a téma koncepció, most azonban olyat tettünk, amit még soha. Megfordítottuk ezt az egészet, és én küldtem neki zenei alapot egy zongorás témával, ami nagyon tetszett neki. Délelőtt kapta meg és még aznap délután jött is a válasz az ő ötleteivel. Vallom, hogy mindig azok a projektek sikerülnek a legjobban, amiket nem kell megfejteni és túlgondolni