„Nagybetűs ANYA vagy” – egy ország könnyezte meg azt, amit Rubint Réka a gyerekeiről mutatott

Tegnap volt gyermeknap, ami a családok számára az egyik legkedvesebb nap az évben. Ilyenkor a szülők arra törekednek, hogy gyermekeiknek emlékezetessé tegyék ezt a napot. Vidámabbnál vidámabb programlehetőségek közül lehet válogatni, az apróságok ilyenkor ajándékokat és élményeket kapnak, és törekszik rá a család, hogy mindenki együtt lehessen ilyenkor. Ez a nap azonban a szülőkről is szól, akiknek ilyenkor lehetőségük van átgondolni, hogy milyen szerencsések is, amiért gyerekekkel áldotta meg őket az ég, és amiért lehetőségük van mindent megadni a kicsinyeiknek. Rubint Réka maga is hálát adott tegnap.

A Schobert család tagjai között nagyon szoros a kötelék

Rubint Réka rendkívül csodálatos karriert tudhat magáénak. Immáron évtizedek óta az ország első számú fitness ladyje, akinek videóira magyarok sokasága szokott tornázni. Nagyszerű brandet alakított ki, és nincs olyan ember az országban, aki ne ismerné a nevét. A karrierje mellett azonban a legfontosabb számára a család, gyermeknap alkalmából pedig sok-sok fotót posztolt Laráról, Norbikáról és Zalánról, és hálát adott az égnek értük:

Ti vagytok az én MINDENSÉGEM! Boldog Gyereknapot Édes Kicsi Kincseim! Boldog Gyereknapot Mindenkinek… mert bennünk felnőttekben is ott él a belső gyermekünk, akit csak Te tudsz igazán boldoggá tenni! Szeresd! Figyelj rá és segítsd őt is mindenben!

A rajongók pedig nagyon meghatódtak a poszt láttán.

Amikor az ilyen posztjaidat is meglátom, annyira meghat mindig, nagybetűs ANYA vagy.

Sok ilyen ANYA kellene még a világnak. u.i.: tegnap került a kezembe a 2008,2009 dvdid.Jesszus isten ha arra gondolok mintha 1honapja lett volna hogy megvettem öket. Még tornáztam a dvddre amikor Lara a pocidban volt. Durva belegondolni is

