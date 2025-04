„Iszonyú jók az ikreid” – Rubint Réka falatnyi bikiniben mutatta meg brutálisan szexi testét

Rubint Réka mindig büszke volt brutális alakjára, ami persze érthető is, hiszen rengeteget dolgozik a mai napig azért, hogy ilyen elképesztő formában legyen.

Rubint Réka Fotó: Szabolcs László

Nehéz is elhinni, hogy három gyermek büszke anyukája, azt meg pláne, hogy 46 évesen is 20 éveseket megszégyenítő alakkal bír. A fitneszlady jelenleg is épp egyik nagy népszerűségnek örvendő Alakreform táborát tartja a fogyni vágyónak, azonban még így is sikerült megvillantania szexi testét. Mindezt ráadásul mindezt falatnyi bikiniben tette, ami nem sok bíz a képzeletre.

Nem is maradtak el a férfi követői dicsérői szavai:

„Iszonyú jók az ikreid”

„Gyönyörűségem. Bombázó istennőm”

„Gyönyörű vagy”

– írták mások mellett az Instagram-oldalán a szexi fotókhoz, amelyet Rubint Réka a Facebook-oldalán is megosztott.