Rubint Réka a fia miatt legyőzte legnagyobb félelmét

Rubint Réka nemcsak a sportban és az étkezésben nagyon tudatos, de a gyereknevelésben is. Gondosan ügyel arra, hogy Schobert Norbival közös három gyerekük, Lara, Norbika és Zalán egyforma törődést kapjon, és élményekben gazdag gyerekkoruk legyen. Ezúttal a 14. szülinapját ünneplő Zalán volt a soros, hogy anya−fia programon vegyenek részt. Nem is akárhová mentek: Dubajban töltöttek egy hosszú hétvégét.

Rubint Réka számára a család az első, gyerekeivel külön-külön is tölt időt, legutóbb Zalánnal ment el egy mininyaralásra (Fotó: Nagy Zoltán)

Rubint Réka fontos gyereknevelési elvet osztott meg

„Nagyon szeretek élményt ajándékozni a szeretteimnek, családtagjaimnak. Zalán esetében is így volt. Csodálatos hosszú hétvégét töltöttünk Dubajban. Egészen pici koruk óta figyelek rá, hogy kettesben is töltsek időt mindhárommal gyerekkel. Annak idején a játszótéren, a homokozóban is így volt” – nosztalgiázott jókedvűen Réka a Mokkában, majd hozzátette, ezúttal a programokat Zalán találta ki. Így történt például, hogy 170 méter magasan siklottak a város felett, és krokodilt is simogattak.

„Zalán volt a csapatban, aki vállalta, hogy először lecsúszik. Azt mondta: de Anya, ígérd meg, hogy jössz utánam, és nem mész le a lépcsőn” – idézte fel nevetve.

Láttam rajta, hogy büszke rám, hogy bevállaltam miatta!

– mondta Réka az anya−fia program kapcsán, majd hozzátette, nemcsak a magasságtól félt. Sok hüllőtől irtózik, de kisfia lelkesedése átragadt rá akkor is, amikor egy krokodilparkba látogattak és meg is simogattak néhány példányt.

Rubint Réka gyerekei megható ajándékot adtak anyjuknak

A fitneszlédi felidézte, novemberben a szülinapjára a két fiától, Norbikától és Zalántól egy fényképalbumot kapott, aminek egy része a közös élményeikről készült fotókkal volt megtöltve, de bőven voltak üres oldalak, s azt kívánták édesanyjuknak szülinapjára, hogy legyen még sok-sok közös évük megtölteni ezeket a lapokat is újabb családi képekkel.