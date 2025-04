Erre még Rubint Réka sem számított, komoly bejelentést tett Schobert Norbi

A fitneszmogul április 16-án ünnepelte 54. születésnapját, de nem sok idő maradt az ünneplésre. Ugyanis már másnap az egész család elutazott Miamiba az Alakreform táborba, ami most is igazán nagyszabású lett. Miután eltöltöttek egy kis időt Floridában, az egész csapat felszállt egy óceánjáró luxushajóra. Schobert Norbiék viszont most már Mexikóban járnak, ami több szempontból is különleges helyszín a számukra.

Schobert Norbi stroke-ját követően Réka mindenben mellette volt (Fotó: Mediaworks Archív)

Schobert Norbi újból meglepi feleségét

2001 novemberében itt, Mexikóban kértem meg Réka kezét. 24 órán keresztül repültünk, a hajunk már becsomósodott és leizzadtunk teljesen, de imádtuk egymást. Most pedig azt tervezem, hogy itt Mexikóban megkérem a kezét még egyszer

– mondta Schobert Norbi a Tények Pluszban. Már közel negyed évszázad eltelt a lánykérés óta, mégis még mindig élénken él az emléke a sztárpárban. Az eljegyzés különlegessége az volt, hogy csak egy hónapja voltak együtt, mikor Norbi feltette a nagy kérdést.

Egy hónap után történt meg a lánykérés

„Habár Norbival már évek óta ismertük egymást, volt egy pont, amikor kinézett engem magának, és aztán kőkeményen egy hónapig udvarolt nekem. Majd Mexikóban a lánykéréssel mondhatni megtörte a jeget” – viccelődött Rubint Réka, aki mint azóta tudjuk, igennel válaszolt a sorsdöntő kérdésre, de először nem gondolta, hogy ez egy lánykérés.

Réka elárulta, hogy eljegyzési gyűrű nem volt, viszont másnap vettek egy indián nyakláncot, ami a lánykérés zálogaként szolgált. Schobert Norbi még elmondta, hogy maga az eljegyzés folyamata sem volt hétköznapi, ugyanis így zajlott köztük anno a párbeszéd: „Egy életen keresztül eljössz velem mindenhova? Igen. Akkor a feleségem vagy? Igen” – elevenítette fel a fitneszmogul a rövid, de annál lényegre törőbb életeseményüket.

Schobert Norbi felesége mellett gyerekeivel hajókázik a Karib-tengeren (Fotó: Bors)

Schóbert Lara kisebb balesetet szenvedett

A Schobert família és az alakreform táboros csapat már Mexikónál jár, viszont nem csak nosztalgiáztak a közép-amerikai országban, hanem sok kalandos élménnyel gazdagodtak. Norbiék ugyanis részt vettek egy izgalmas kishajós tengeri túrán, és habár az eleredt az eső, nagyon jól érezték magukat. Azonban történt egy kis baleset is, mivel Schóbert Larát megcsípte egy pók, viszont komolyabb baj nem történt szerencsére. Így az egész csapat egészségben és boldogságban tudja folytatni útját a Karib-tengeren.