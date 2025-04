A reptérről jelentkezett be Rubint Réka, Schobert Norbival elhagyták az országot

Rubint Réka, az ország fitneszladyje, a sportban, az étkezésben és a gyereknevelésben is egyaránt nagyon tudatos: épp ezért, fontos számára az, hogy mind a három gyermekével – Larával, Norbival és Zalánnal –, külön-külön is minőségi időt tudjon eltölteni. A közelmúltban például a 14. születésnapját ünneplő Zalánnal kettesben utaztak el Dubajba, egy anya-fia hétvégére, ahol számtalan élményben volt részük. Nemrég Réka azzal a hírrel jelentkezett be a közösségi oldalán, hogy ezúttal a férjével, Schobert Norbival hagyták el az országot.

Rubint Réka és Schobert Norbi.

Irány Miami. Több járattal, több országból utazik az Alakreform csapat, de ma estére mindenki megérkezik Miamiba

- árulta el Instagramon Réka, néhány fotó kíséretében.

Kezdetét veszi egy csodálatos és feledhetetlen utazás! Sok-sok fotóval és videóval fogok jelentkezni!

- ígérte ezután a fitneszlady, akinek a rajongók a kommentszekcióban számtalan élményt és kellemes időtöltést kívántak.

A bejegyzést és a fényképeket IDE kattintva lehet megtekinteni!