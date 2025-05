Ördög Nóra szexi fotója felrobbantotta a netet

A gyönyörű sztáranyuka 40 pluszosan még jobban néz ki, mint a húszas éveiben. Ördög Nóra gyakran szokta is mondogatni, hogy amióta édesanya lett, azóta érzi igazán jól magát a bőrében.

Ördög Nóra férje, Nánási Pál rengeteg gyönyörű fotót lőtt már feleségéről Fotó: MW archív

Ördög Nóra fürdőruhás fotója mindent visz

A kétgyermekes sztáranyuka az ország egyik legismertebb személyisége. Ördög Nóra többször lett már az év műsorvezetője, többször választották már meg közönségkedvencnek is. Televíziós műsorvezetői vagy épp zsűris munkái mellett korábban az sem állt távol tőle, hogy versenytánccal edzett testét akár szép erotikus fotókon, vagy éppen bikiniben mutassa meg. Mert hát valljuk be, lehet is büszke karcsú vonalaira, amik még most, két gyermek kihordása után, 43 évesen is nagyon jól mutatnak. Ördög Nóra egy ideje azonban már csak visszafogottabb szettekben pózol, ezért is lepte meg rajongóit, hogy legújabb fotóján fürdőruhában, szexin állt kamera elé a tengerben. A fotót természetesen most is fotóművész férje, Nánási Pál készítette, a rajongók teljesen odáig vannak a retusálatlan képekért, a kommentekből szemezgettünk:

„Hát Hölgyem.... csak gratulálni tudok!”

„Női szemmel is nagyon csinos!”

„De jó csaj magácska, drága Nórika.”

„Szexi vagy."

„Csinos vagy Nóri, mint mindig.”

„Csodálatos vagy Nóri.”

Tudatos döntés

A TV2 sztárja és férje, Nánási Pál, amikor megszülettek egymás után a gyerekek, közösen döntötték el, hogy más sztárokkal ellentétben, ők bevállalják azt, hogy Micit és Vencit megmutatják a közösségi oldalaikon. A két gyerkőc mára már tini, de egyikőjük sem panaszkodott eddig emiatt. Olyannyira nem, hogy lányuk úgy néz ki, követi is édesanyját az influenszer úton, nagyon ügyesen videózik, már saját tartalmakat is készít, természetesen híres szüleivel megbeszélve.

Mivel mi mindketten annyira látszódunk, az tűnt furcsábbnak, hogy őket miért dugdosnánk el. Feléjük is nehéz lett volna megmagyarázni azt, hogy ha mi látszódunk és nekünk ez oké, akkor ők meg miért nem látszódhatnak. Ebben éreztem egy olyan feszültséget, amit ez most feloldott, de folyamatosan figyeljük őket, hogy erre hogyan reagálnak, most már van erről véleményük, van kedvük – nincs kedvük, tehát ez nem egy kényszer…

– mondta Ördög Nóra korábban.