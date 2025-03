Nagy szenvedélyéről vallott Ördög Nóra: „Énidős luxus, amiből sokkal-sokkal több kéne...”

Ördög Nóra vitán felül az ország egyik legkedveltebb műsorvezetője: nem csoda, ha szinte folyamatosan képernyőn tartják őt, és minden fontos eseményen jelen van. Nóra emellett a magánéletében is szerencsésnek mondhatja magát: férjével, Nánási Pállal hosszú évek óta boldog házasságban élnek, és két közös gyermeket nevelnek.

A csinos műsorvezető a minap arról számolt be, hogy egy díjátadón vesz részt, amelynek – azon túl, hogy elismerik a kiemelkedő női teljesítményeket az élet különböző területein –, minden évben van egy pluszüzenete is, amire a szervezők szeretnék felhívni a figyelmet. Idén ez az olvasás fontossága volt, így a kedvenc könyvüket is magukkal kellett vinniük. A választás nem volt könnyű…

Amikor érettségi után Budapestre költöztem, mindig és mindenhol olvastam, ahol találtam egy kicsi üres időt: a vonaton, a villamoson, a metrón, a bankban, az orvosi rendelőben. És a várakozás varázsütésre megtelt tartalommal. Ma már sajnos előbb nyúlok a mobilom után. Az olvasással töltött idő felértékelődött: énidős luxus, amiből sokkal-sokkal több kéne... Mert nagyon szeretek olvasni. Ha épp az Instán lógtok, és látjátok ezt a posztot, tegyétek le gyorsan a mobilt, és olvassatok pár oldalt!

– javasolta az Instagram-posztjában Nóra.