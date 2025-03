Nádai Anikó annak idején egy valóságshow szereplőjeként tett szert hírnévre: manapság már főként műsorvezetőként és alkalmi színésznőként tevékenykedik. A magánéletében két gyermek édesanyja, szerelmével, Hajmásy Péterrel pedig – akivel közösen vágtak bele a házépítésbe, majd néhány hónappal ezelőtt be is költöztek az új otthonukba –, egy ideje már jegyben járnak: ki tudja, talán a közeljövőben az esküvőre is sor kerül.

Nádai Anikó / Fotó: Metropol

Anikó nemrég nagy bejelentéssel lepte meg rajongóit a közösségi oldalán: a műsorvezető egy fekete-fehér fotóval jelentkezett be Instagramon, amelyen a mikrofon mögött áll.

Nyugi, nem az első lemezem készül

- jegyezte meg a posztjában Anikó, majd elárulta, egy reality narrációja miatt állt be a mikrofon mögé – habár a rajongói úgy vélték, énekesként is simán megállná a helyét.

De ha készülne, azért írj rám bátran!

- jegyezte meg a kommentszekcióban Szekér Gergő, énekes.