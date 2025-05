A Nagy Duett: Mihályfi Luca elárulta, milyen kapcsolatban van Hegyes Berci családjával

Ezen a héten már az elődöntőre készülnek a show-műsor sztárpárjai. Így A Nagy Duett szerelmespárja, Mihályfi Luca és Hegyes Berci most is két dallal igyekeznek majd elkápráztatni a zsűrit és a nézőket is. A gyönyörű énekesnő elmondta, bár nyilván boldogok lennének, ha ők lennének a végső győztesek, de nem görcsölnek rá, hanem kiélvezik az újabb közös kaland minden pillanatát.

A Nagy Duett: Mihályfi Luca és Hegyes Berci között a színpadon is dúl a szerelem Fotó: Szabolcs László

A Nagy Duett: Mihályfi Luca így köszönti édesanyját

A televíziónézők is tanúi lehettek, ahogy a Dancing with the Stars műsor ideje alatt egymásba szeretett a tehetséges énekesnő és táncos párja. Mihályfi Luca életében Hegyes Berci az első igazi szerelem, és örül, hogy A Nagy Duett műsorban újra együtt versenyezhetnek. A show-műsor stúdiójában gyakran feltűnik Luca édesanyja és édesapja is, de szurkolt már nekik a helyszínen Berci anyukája és nagymamája is. Adódik a kérdés, milyen kapcsolatban vannak egymás családjával, főleg így anyák napja idején.

„Szerencsére mind a két család nagyon jól fogadta a kapcsolatunkat, ami nagyon fontos, mert mind a ketten nagyon családcentrikusak vagyunk” – árulta el Mihályfi Luca.

Én nagyon szép ünnepnek tartom az anyák napját, anyukámnak gyermekkoromban még egy szép verset is mondtam mindig, ez mára elmaradt ugyan, de a virág nem. Mivel nem szereti a vágott virágot, ezért vagy egy szép cserepes virággal köszöntöm, vagy tulipánnal vagy orgonával lepem meg. Idén természetesen egymás édesanyját is köszöntjük, ami mivel pont A Nagy Duett napján lesz, ezért necces, de valahogy megoldjuk!

Mihályfi Luca édesapja örül a fiataloknak, mindkét család jól fogadta a kapcsolatukat Fotó: MW-archív

Nem a győzelem számít

A műsor egyik nagy közönségkedvence Luca és Berci párosa. Az énekesnő azt mondja, elképesztően jó érzés az a fajta szeretet, amit a nézőktől kapnak.